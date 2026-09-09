Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил подготвян в Русия дълго време и добави, че на косъм е била предотвратена голяма трагедия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това нападение е било планирано в Русия от месеци и по-специално е било насочено срещу Германия, но е истински късмет, че бяха предотвратени големи материални щети и пострадали хора", каза Мерц в изказване пред долната камара на германския парламент.

Германският канцлер повтори и подкрепата на правителството си за Украйна.

"Подкрепяме Украйна и ще продължим да я подкрепяме, тъй като така също защитаваме и свободата си", каза Мерц.

Той обвини съпредседателката на АзГ Алис Вайдел за "направо гротескната подмяна на ролите на жертва и палач с проруската позиция на партията". Вайдел призова Мерц да настоява за мирни преговори между Киев и Москва, като го обвини, че участва във "военна пропаганда срещу Русия".

"Никой не е заплашвал Русия – нито НАТО, нито Европейския съюз, нито Германия. Единственото нещо, което наистина заплашва Русия и (президента Владимир) Путин е привлекателността на демокрацията. Ние ще продължим да защитаваме нашата свобода", заяви германският канцлер.

Той каза това, след като крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) спечели убедителна победа на местните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя с програма, която включва сближаване с Москва.

Русия отхвърля отговорността за случая с дрона на летището в Лайпциг, а външният министър Сергей Лавров заяви, че тези обвинения са "начало на истинска война" .

По време на изказването си пред парламента Мерц разкритикува АзГ, като нарече партията "деструктивна сила". Той отбеляза, че АзГ не е постигнала целта си за абсолютно мнозинство в неделя и подчерта, че партията няма да успее да постигне това "никъде в Германия" с политиката си.

"Алтернатива за Германия" спечели изборите в Саксония-Анхалт с рекордните 43,8% от гласовете и с малко не успя да си осигури абсолютно мнозинство в местния парламент, припомня Ройтерс. Партията обаче получи голяма преднина пред Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, подкрепата за който се срина с близо 20 процента до 17,2%.

По време на дебатите за бюджета днес в Бундестага – долната камара на германския парламент – Мерц и съпредседателката на АзГ Алис Вайдел за първи път се изправиха лице в лице след вота в неделя.

Вайдел, на която беше позволено да говори първа като лидер на опозицията, използва времето си, за да атакува остро федералното правителство, включително за миграционната му политика, подкрепата за Украйна и политиката за климата.

Мерц обвини АзГ, че е предала избирателите, отбелязвайки, че само часове след затварянето на избирателните секции ръководството на партията е настояло спечелилия в Саксония-Анхалт кандидат Улрих Зигмунд да потърси мнозинство за управление с други партии, въпреки че той многократно подчерта преди изборите, че ще управлява само ако АзГ получи абсолютно мнозинство.

Вайдел, от своя страна, заяви, че "избирателите в Саксония-Анхалт са дали пределно ясно да се разбере, на езика на демократичния суверен: с черно-червената коалиция е свършено", визирайки партийните цветове на консерваторите и по-малкия им коалиционен партньор, Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Съпредседателката на АзГ разкритикува Мерц и за икономическите му действия, обвинявайки го във водене на безпрецедентна политика на задлъжняване.

"Водите Германия към национален банкрут за рекордно кратко време", каза тя и добави, че проектобюджетът е "декларация за капитулация"

Миналата година германското правителство облекчи правилата за тегленето на нов дълг, за да може да повиши чувствително инвестициите в отбрана, инфраструктура и климатичната политика.

Дир.бг