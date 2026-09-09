Рапърът Снуп Дог предлага мечтана работа - дегустатор на сладолед, за което ще получава "скромна заплата" от 10 000 долара на месец.

Обявата е пусната от Dr. Bombay - марката за сладолед на рапъра, като позицията е за период от три месеца и е отворена за кандидати от цял свят. "Вашата мисия? Опитвайте. Пътувайте. Откривайте. Докладвайте на Снуп", се казва в описанието на работата.

В продължение на три месеца щастливецът, който ще се заеме с този професионален ангажимент, ще пътува по света в търсене на най-добрите и интересни замразени десерти. Задачите на служутеля ще включват да дегустира сладоледи в различни градове, да открива нови вкусове, преди да са станали популярни, да създава съдържание за социалните мрежи и да докладва откритията с екипа на фирмата.

Компанията посочва, че не търси традиционен, скучен хранителен критик. Вместо това иска да привлече човек, който е любопитен към храната, следи културните тенденции, чувства се комфортно в социалните мрежи и умее да превърне една топка сладолед в история.

Създатели на съдържание, любители на храната, маркетолози, студенти, предприемачи, журналисти, готвачи и кандидати с нестандартен професионален опит са насърчени да кандидатстват.

Към работата има и доста сериозен бонус: избраният кандидат ще помогне на Снуп Дог да избере следващия вкус сладолед на марката.

Работата има и личен елемент за рапъра. Според обявата бащата на Снуп е израснал във ферма за млечни крави в Мисисипи, където е приготвял сладолед на ръка. По-късно самият рапър създава свои семейни спомени около десерта, включително хапване на сладолед със сина си Кордел Броудъс след тренировки.

В крайна сметка Снуп и Кордел превръщат тези спомени в реалност чрез Dr. Bombay. Марката съчетава кремообразен сладолед със сорбе и неочаквани вкусови комбинации, като компанията описва подхода си като "носталгия, пречупена през нов прочит".

Изискванията към кандидатие са прости - да говорят английски, да имат паспорт и да са свободни през следващите три месеца. Владеенето на допълнителни езици е предимство.

Дир.бг