Центърът за професионално обучение към Silence Academy организира безплатни курсове по професионална квалификация, които са добра възможност за кариерно развитие или професионална промяна за работещи лица (заети по трудово и служебно правоотношение, както и самонаети лица).

Курсовете, за които Silence Academy подбира курсисти, към момента са:

Графичен дизайн (дистанционна форма на обучение)

Завършилите могат да се реализират в рекламни агенции, рекламни отдели на различни компании, печатници, фирми за уеб дизайн и онлайн издателства.

Банково, застрахователно и осигурително дело (дистанционна форма на обучение)

Завършилите могат да се реализират в сферата на кредитните институции/банките, дружествата за електронни пари, небанковите финансови институции, застрахователни дружества, брокери и агенти.

Интериорен и екстериорен дизайн (присъствена форма на обучение)

Завършилите могат да се реализират в дизайнерски студиа, фирми за обзавеждане и благоустройство, проектантски бюра и в производствени структури.

Курсовете се провеждат след 17:30 часа в делничните дни и през почивните дни. Средната продължителност на всяко обучение е 6-9 месеца. Информация за кандидатстването може да се получи на място или на телефона на Silence Academy.

Центърът предлага и присъствени професионални обучения по Електрически инсталации, както и обучения по Ключова компетентност (Дигитална компетентност) в присъствена и дистанционна форма.

В края на всяко обучение след успешно издържани изпити завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация. Курсовете са напълно безплатни за курсистите и се организират със съдействието на Агенцията по заетостта, по проекти, финансирани от ЕС.

Със стартирането на новата учебна година академията продължава и с индивидуалните уроци в помощ на учениците от 1. до 12. клас по всички предмети, езиковите курсове, занималнята за децата от 1. до 4. клас и в предучилищна възраст в събота и подготовката за НВО и кандидатстудентски изпити (вкл. за „Медицина“ и „Право“).

За повече информация можете да се свържете със Silence Academy на тел. 0894 797 197 или на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ 5.

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