Фолклорна група „От извора“ към пенсионерски клуб „Вяра, Надежда и Любов" с ръководител Петранка Маринова от Шумен посети Австрия в началото на септември, където представи българския фолклор и се срещна с местни пенсионерски организации.

Основен акцент в програмата беше фолклорното участие на изложението INFORM в Оберварт на 4 септември, в рамките на Деня на пенсионера. Събитието даде възможност за представяне на българските традиции пред австрийска публика и срещи между участниците и домакините.

Програмата включваше още посещение в централата на Пенсионерския съюз на Австрия във Виена и фолклорна изява в Щегерсбах. След това шуменските певици изнесоха концерт в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена.

Наред с фолклорните изяви, участниците посетиха Южен Бургенланд и се опознаха местните традиции.

Работи се по сключване на споразумение за сътрудничество между пенсионерските клубове на Шумен и Виена. С групата пътува и екип на Телевизия Шумен. Предстои да бъде излъчен документален филм от пътуването, който ще представи на зрителите фолклорните участия и срещите с австрийските домакини.

Посещението в Австрия бе по идея на общинския съветник Владимир Йолов и бе финансово подпомогнато от него.

ШУМ.БГ