След официалното си посещение в България чешкият премиер Андрей Бабиш заяви желание страната му да преработва суров петрол в рафинерията на "Лукойл Нефтохим" в Бургас и да взима готовите продукти.

"Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална", каза Бабиш в интервю за бТВ.

"Същото е като в Германия - собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина — 6 милиона. А сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа", посочи той.

"И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите е 10 пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет", подчерта чешкият премиер.

"Така че може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във Вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти", обяви Бабиш.

В България той беше придружен от бизнес делегация с около 20 представители на водещи компании. Визитата беше насочена към задълбочаване на двустранните отношения, като във фокуса бяха икономическото и енергийното сътрудничество, транспортът, логистиката и иновациите.

7 двустранни документа за сътрудничество бяха подписани на българо-чешки бизнес форум в София в присъствието на Андрей Бабиш и Румен Радев. Споразуменията обхващат области като отбраната, медицинските изделия, бизнеса, отбранителната промишленост и транспорта.

Дир.бг