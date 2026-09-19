Европейското първенство за националния тим на България по волейбол приключи по брутален начин на осминафиналната фаза.

Родният тим загуби от Германия с 2:3 гейма, пропилявайки аванс от 2:0 през над 12 хиляди души в София.

България загуби с 25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15 в отделните част и така приключва с Евроволей по най-бруталния и болезнен начин, пропилявайки аванс от два гейма.

Всичко това означава, че за четвърто поредно Европейско първенство страната ни няма да е сред осемте най-добри нации на континента, а предвид световният финал отпреди година и домакинският фактор, очакванията бяха за нещо коренно различно.

Въпреки еуфорията и дори победата над Полша преди дни в мач, който бе без значение за опонента ни, няма как да не отчетем разочарованието, че България приключва на същата фаза като непретенциозни състави като Латвия, Португалия и Гърция.

Всичко това при домакински фактор, пълни зали и невероятна подкрепа, но просто нещата не се получиха.

Дори и днес, когато след два гейма изглеждаше, че няма какво да спре вдъхновения български отбор, но в играта ни последва срив, довел до болезненото поражение.

Първият труден миг за родния тим дойде след мощния сервис на Рьорш, който с ас даде аванс от две точки на опонента за 4:2. След това обаче Рьорш прати топката в аут, а след страхотни отигравания на Алекс Грозданов и Симеон Николов, последвани от грешка на германците, родният тим влезе в серия от четири поредни точки и поведе с 6:4.

Родният тим обаче не се възползва от този импулс и позволи на Германия да изравни. Алекс Николов обаче направи ключова блокада за 9:9, а реакциите му изправи публиката на крака. Секунди по-късно отново Николов реализира за 10:9 в наша полза с блокаут, в който се наложи видеоповторение да присъжда точката в наша полза.

Солидното българско представяне продължи и средата на гейма дойде с три точки аванс в наша полза - 16:13. Симеон Николов реализира ас за 17:13, но за съжаление точно в този миг отбора ни влезе в миникриза и подари три поредни точки на опонента. Таймаут от Бленджини прекъсна немската серия, след която България успя да поведе с 20:17. Това не се случи и без доза късмет, защото сервисът на Илия Петков се превърна в ас буквално за милиметър, с който топката успя да закачи линията.

При 21:18 Алекс Николов показа защо е един от най-добрите волейболисти в света и реализира два мощни аса, а след тях резултатът стана 23:18 и интригата в гейма сякаш се изпари. България успя да довърши започнатото и спечели частта с 25:21.

Солидното българско представяне продължи и средата на гейма дойде с три точки аванс в наша полза - 16:13. Симеон Николов реализира ас за 17:13, но за съжаление точно в този миг отбора ни влезе в миникриза и подари три поредни точки на опонента. Таймаут от Бленджини прекъсна немската серия, след която България успя да поведе с 20:17. Това не се случи и без доза късмет, защото сервисът на Илия Петков се превърна в ас буквално за милиметър, с който топката успя да закачи линията.

При 21:18 Алекс Николов показа защо е един от най-добрите волейболисти в света и реализира два мощни аса, а след тях резултатът стана 23:18 и интригата в гейма сякаш се изпари. България успя да довърши започнатото и спечели частта с 25:21.

Четвъртата част стартира равностойно до 6:6, когато родният тим поведе, а след това ас на Симеон Николов ни даде две точки аванс при 8:6. Немците изравниха при 10:10, но въпреки умората и покачващото се напрежение, отборът ни успя да стигне 16-ата точка при 16:14.

За съжаление след 18:18 Германия направи серия от две точки и влезе в заключителната част от гейма с аванс от 20:18. Разликата се запази и при 22:20 в полза на немците, когато опонентът ни имаше нужда и от доза късмет с една топка, която закачи линия с милиметри.

Германия получи първия си геймбол при 24:23, но Симеон Николов изстреля изключително мощен сервис, който попречи на немците да атакуват максимално добре и в първия момент те сякаш сбъркаха. Тук обаче се намеси видео повторението, което показа блокаут и така с 25:23 Германия спечели този гейм и вкара мача в тайбрек.

България изостана с 2:3 и премина през много тежко разиграване, в което трябваше да се правят геройства, а Алекс Николов да рискува максимално, но точката все пак беше спечелена, или поне на пръв поглед. Последва обжалване от немците, след което се видя пристъпване на български волейболист и резултатът стана 4:2 в полза на немците.

ретата част от мача започва равностойно. България не успя да се откъсне при 6:4, когато атаката ни не проработи, а малко след това резултатът вече бе 8:8. Една много спорна точка, която разгневи нашия щаб и играчи даде аванса на Германия за 10:9, а след това страхотен немски сервис означаваше 11:9. За съжаление епичен единичен блок на Алекс Грозданов не вдъхнови отбора ни а Германия дори поведе с 16:14.

Немците отлично използваха аванса си и стабилизираха своята игра, като без да допускат сериозни грешки те влязоха в заключителната част на гейма при резултат от 20:17.

За съжаление този път взетият от Джанлоренцо Бленджини таймаут не даде резултат и България изостана със 17:22, а от този момент геймът нямаше обръщане. Германия го спечели с 25:19.

Алекс Николов обаче за пореден път днес показа огромната си класа и от наглед невъзможна ситуация спечели точка чрез блокаут, а след това ас на брат му Симеон означаваше равенство при 5:5.

Равностойната игра продължи и до 8:8, преди Алекс Николов да прати топката в аут от сервис за 8:9. При 8:10 Симеон Николов показа своя гений и намали изоставането, но за съжаление сервис в мрежата от Аспарух Аспарухов означаваше 9:11 и само четири точки до победата за Германия.

За съжаление чудо в София в заключителните точки на тайбрека не настъпи и Германия спечели с 15:12, с което отива на четвъртфиналите, а България за четвърто поредно Европейско първенство не успява да влезе в топ 8.

Дир.бг