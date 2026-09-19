Пет златни и три бронзови медала спечелиха състезателите на „ММА Шумен" на държавното първенство по граплинг в Стара Загора.

Осемте отличия им отредиха второ място в отборното класиране.

А призът за най-добър боец при мъжете спечели шуменецът Виктор Иванов.

Със златни медали се окичиха Февзие Ниязи при девойките кат. 53 кг при състезателите до 13 г, Йозге Хасанова - девойки кат. до 66 кг, Айсу Исмаилова - жени кат. 61 кг, Йордан Атанасов - мъже кат. 72 кг и Виктор Иванов мъже кат. 80 кг.

Бронзови медали спечелиха Пламен Донков - мъже кат. 80 кг, Николай Наимов - мъже кат. 100 кг и Владимир Владимиров мъже кат. над 100кг !

„Отлично представяне на всички състезатели, показаха израстване и напълно заслужено са с едно стъпало по-високо в отборното класиране спрямо миналата година. А Виктор Иванов не остави никакви съмнения, че е най-добрият при мъжете“, каза председателят на клуба Калоян Колев.

Той благодари специално на треньора Нермедин Якуб за отличната подготовка, която е провел със състезателите по борба.

ШУМ.БГ