Ема Хеминг разкри повече за отношенията си със съпруга си Брус Уилис, четири години след като актьорът се оттегли от киното заради продължаващите си здравословни проблеми. 71-годишният актьор беше диагностициран с фронтотемпорална деменция през 2023 г. Година по-късно съпругата му издаде книга, в която разказва за пътя си като човек, полагащ грижи за близък с тежко заболяване.

През август миналата година стана ясно, че звездата от "Криминале" се е преместил в отделен дом, намиращ се само на няколко минути от основното жилище на Ема Хеминг. Там за него се полагат денонощни грижи.

Сега авторката, която има две дъщери от Брус Уилис, признава, че все още се бори с чувството за вина. "Реалността е, че чувството за вина е нещо, с което все още се боря всеки ден", сподели тя пред сп. HELLO!. "Когато се грижиш за близък човек и трябва да се справяш с подобна ситуация, е почти невъзможно да не изпитваш вина."

По време на участие в подкаст през януари пък разказа, че посещава съпруга си "през цялото време".

Ема и децата им също вечерят с актьора няколко пъти седмично, а тя често закусва с него. В новото си интервю Хеминг говори и за трудния баланс между това да бъде откровена с дъщерите си за състоянието на баща им и същевременно да не отнема радостта от тийнейджърските им години.

"Това е наистина деликатен баланс. Да ги преведеш през нещо подобно, всъщност през което и да е сериозно заболяване, е огромно предизвикателство", обясни тя. "Но колкото и тежко да става, винаги се опитвам да си напомням, че можеше да бъде много по-зле."

Брус Уилис има и три дъщери от брака си с Деми Мур. И трите са активна част от семейния кръг, който подкрепя актьора и близките му.

Ема Хеминг и Брус Уилис са женени от 17 години, но тя признава, че децата им изобщо не я възприемат като непоколебима. "Дъщерите ми са ме виждали силна, разбира се, но са ме виждали и разбита на пода", разказа Хеминг. "В крайна сметка аз съм просто човек. Мисля, че те много добре разбират, че правя най-доброто, на което съм способна. Никога преди не съм преминавала през нещо подобно. Уча всичко в движение, в реално време."

Дир.бг