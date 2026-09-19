Григор Димитров загуби от Холгер Руне и не успя да поднесе победата за България срещу Дания в турнира за Купа "Дейвис".

В дуела между тенис звездите на двете нации, Руне победи Григор с 3:6, 6:3, 7:6.

По този начин Дания изравни сблъсъка - 2:2 победи, а всичко ще се решава в последния мач, който противопоставя младия Илиян Радулов срещу намиращия се с над 400 места пред него в ранглистата Елмер Мьолер.

Днес Григор започна страхотно мача и спокойно може да кажем, че взе рутинно първия сет срещу Холгер Руне, но след това родният тенисист очевидно се поумори.

Това водеше до доста грешки в играта му, а Холгер Руне се възползва и подкрепян от домакинската публика взе втората част с 6:3.

Така се стигна до решителен трети сет, в който Холгер Руне направи ранен пробив и сервираше за мача при 5:4.

В решителния миг обаче Руне трепна, а Григор намери сили и се възползва от това. Българинът направи пробив и докара сета до тайбрек.

В него за съжаление Холгер Руне спечели със 7:4 и така изравни за Дания, а сега всичко е в ръцете на Илиян Радулов.

Дир.бг