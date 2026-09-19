„Волов-Шумен 2007“ спечели областното дерби със „Септември“ Драгоево в североизточната Трета лига по футбол с 4:1. Шуменци стигнаха до успеха през второто полувреме, когато вкараха три гола. В 71-та минута на мача гостите останаха с човек по-малко след червен картон.

Срещата бе от 6 кръг на шампионата на североизток и се игра на ст. „Панайот Волов“ пред привърженици и на двата отбора.

Първото полувреме на мача бе равностойно, като домакините имаха повече удари към вратата на „Септември“, но гостите поведоха с ранен гол.

В 7-та минута Васил Касабов бе оставен непокрит в дясно по атаката край наказателното поле на шуменци. Футболистът на „Септември“ стреля, изненада вратаря на „Волов-Шумен 2007“ Христо Ковачев и даде преднина на своя отбор.

Десет минути по-късно „Волов-Шумен 2007“ изравни. Иван Цонев отправи удар от границата на наказателното поле на „Септември“ и отбеляза за 1:1.

До края на полувремето домакините атакуваха, но ударите им не намериха мрежата на гостите и двата отбора се оттеглиха за почивка при 1:1.

Футболистите на „Волов-Шумен 2007“ започнаха с атаките още от началния сигнал на второто полувреме.

В 58-та минута Алекс Наков напредна от ляво на атаката, стреля, топката бе избита не особено сигурно от вратаря на гостите Владимир Русанов. На точното място бе Александър Александров-Шеви, който вкара за 2:1

Шест минути по-късно Димитър Игнатовски нанесе удар от дистанция, който бе неспасяем за вратаря на „Септември“ и резултатът стана 3:1.

В 70-тата минута Игнатовски реши мача с нов гол за 4:1.

Минута след това Димитър Миланов от „Септември“ получи червен картон за грубо нарушение в средата на терена.

В оставащите минути гостите се прибраха в половината си, а шуменският отбор продължи с атаките, но не стигна до нов гол.

За „Волов-Шумен 2007“ това бе пета поредна победа, отборът има и едно равенство и е лидер във временното класиране.

„Септември“ Драгоево е с две победи, две загуби и едно равенство. Има и мач по-малко, след като отложи двубоя си с „Ботев» Нови пазар.

В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ гостува на „Лудогорец III”. “Септември“ е домакин на „Бенковски“ Исперих.

ШУМ.БГ