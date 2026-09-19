Потребители във Facebook сигнализират за наводнени приземни етажи, мазета и подземни паркинги и пропаднал наскоро асфалтиран път след поредната голяма авария на магистрален водопровод във Варна, при която значителна част от жителите на морската столица остана без вода.

На кадри, публикувани в социалната мрежа, се виждат сериозни щети по наскоро асфалтиран участък и тротоар в близост до центъра на града.

Аварията е в района между улиците "Поп Харитон" и "Беласица". Заради спукания ключов водопровод голяма част от Варна е останала без вода, съобщиха от местното ВиК дружество, предава NOVA. Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 21:00 часа.

"Поради повреда на магистрален водопровод без вода до около 21:00 часа ще бъдат абонатите в района на "Колхозен пазар" , района на фабрика "Христо Ботев", "Погребите", "Южна промишлена зона", "Острова", кв. "Аспарухово", района на хижа "Звездица", местност Зеленика", гласи съобщението от дружеството.

Причината за аварията най-вероятно е, че тръбопроводът е на повече от 50 години, заяви за БНТ главният инженер на ВиК Варна инж. Светослав Натов. Екипи на ВиК отстраняват аварията.

Това е пореден подобен инцидент в града за кратък период. В края на август авария на магистрален водопровод предизвика сериозно наводнение в района на квартал "Бриз". Огромно количество вода заля улиците около Паметника на българо-съветската дружба, които за минути се превърнаха в реки.

Дир.бг