Иран екзекутира мъж, осъден за шпионаж в полза на Израел и за предаване на информация за ракетни обекти по време на 12-дневната война, съобщава Ройтерс

Хосейн Педаран е бил обесен, след като Върховният съд на Иран е потвърдил смъртната му присъда. Той е бил признат за виновен в шпионаж и разузнавателно сътрудничество с Израел.

Информацията е публикувана от "Мизан", информационната агенция на иранската съдебна система. Според агенцията Педаран е предоставял на израелската разузнавателна служба Мосад информация за чувствителни военни обекти в централната иранска провинция Исфахан.

Съдебната система твърди, че той е извършвал шпионската дейност срещу финансово възнаграждение. Не са посочени допълнителни подробности за това каква точно информация е предавал Педаран или кога е бил арестуван.

Дванадесетдневната война между Израел и Иран се проведе в периода 13-24 юни 2025 г. Конфликтът започна с масирани израелски въздушни удари срещу военни, ядрени и нефтено-газови обекти в Техеран и други части на Иран. На 22 юни 2025 г. САЩ извърши бомбардировка на ключови ирански ядрени обекти.

Дир.бг