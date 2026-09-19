Шампионът на Англия Арсенал бе съсипан край Южния бряг на Острова, където Брайтън го надигра напълно и го разгроми с 3:0. Така след отличния старт с четири победи от четири мача, тимът на Микел Артета се приземи за първи път този сезон и опроверга куп специалисти, които предричат, че защитата на титлата ще е напълно безоблачна.

Брайтън спечели напълно заслужено, като задуши с невероятна преса Арсенал, а и го надигра с неговите оръжия - физическо надмощие, статични положения, далечни удари...

Паскал Грос откри с шут от 25 метра в 31-вата минута, а в последните секунди на полувремето пак от дистанция вкара гъркът Харамбос Костулас.

След почивката с глава се разписа и испанецът Андрес - с глава, след като на вратаря на гостите Давид Рая бе приложен заслон. Прийом, който шампионите умело използваха в последните няколко сезона и вкараха немалко пъти така. Сега протестираха, но... напразно.

Така Брайтън затвори невероятна седмица, в която обърна от 0:2 до 3:2 Манчестър Юнайтед, при това на неговия стадион, в Купата на лигата. Сега удари и най-силния отбор в Англия, за да отбележи по подобаващ начин 125-ата годишнина на клуба.

Мачът за историята "чайките" играха с екип, който остава уникален и никога повече няма да бъде обличан от играчите. Той бе изцяло в синьо, ретро - копие на първия на отбора, а само 1901 бройки от фланелките ще бъдат продадени на много висока цена. Това е символично - клубът е основан през 1901 г.

В класирането Манчестър Сити вече е първи по голова разлика и с равен актив от 12 точки с Арсенал, но и с мач по-малко. В неделя "гражданите" приемат Съндърланд.

Сензацията Брайтън е трети с 10 т., Брентфорд има 9.

Новакът Хъл Сити има 8, след като днес най-после загуби. "Тигрите" с треньор Сергей Якирович паднаха с 1:2 при гостуването на Нюкасъл.

Дир.бг