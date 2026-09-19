В снимковия архив, изследван при изготвянето на психологическата експертиза по случая "Петрохан", са открити фотографии на Ивайло Калушев и неговия баща в компанията на голи и разголени младежи. Това разкри криминалният психолог Росен Йорданов пред NOVA News.

По думите му част от кадрите са направени на плаж, но други имат съвсем различен контекст, включително снимка на момче на възраст между 13 и 15 години в по-интимни пози.

"Имаме свидетелски показания и достатъчно снимков материал, които ни подсказват, че твърде вероятна е хипотезата бащата да е бил много по-наясно с две неща - от една страна, че синът му е хомосексуален, а от друга - с ориентацията му към подрастващи", заяви Йорданов, но изрично уточни, че за самия баща няма данни да е споделял същите наклонности.

Криминалният психолог поясни, че профилът на Калушев е изготвен задочно въз основа на огромен масив от аудио- и видеозаписи от хижата, документи и свидетелски показания, като го определя като "преференциален педофил".

"Това са хората, които можем да наречем истински педофили - тези, които приоритетно и единствено се насочват към подрастващи. При тях не е водещо дали влечението е хомосексуално или хетеросексуално, по-важна е възрастта на жертвите", подчерта експертът.

Според анализа с времето Калушев е променял избора си на жертви: "В началото ги е карал да се обезкосмяват, да заличават белезите, които ги правят по-зрели физически. С нарастването на могъществото, властта и контрола му, той вече започва да избира конкретни жертви, които са около 9-10-годишни, като се опитва да ги моделира по собствен образ и подобие".

Йорданов уточни, че преки кадри на самите сексуални актове няма, но заключението за насилие стъпва върху категорични медицински данни за травми и свидетелски разкази за интимност. Той разкри и детайли за опожарената "червена стая" в хижата:

"Твърдението на свидетели е, че там се е влизало с код и са виждани наркотични вещества - халюциногени, гъби, диметилтриптамин (DMT) и трева", коментира той.

Психологът беше категоричен, че духовните и тантрични практики са служили на Калушев като инструмент за манипулация и прикритие на сексуалното му влечение пред затворената общност.

Росен Йорданов отхвърли и твърденията за предубеденост или политическа употреба на експертизата.

"Шест месеца целият екип даде всичко от себе си. Именно заради тези жертви, които са в сенките и са дамгосани за цял живот, си струва да се борим - да пресичаме навреме подобни насилници, за да избегнем нови трагедии", отбеляза специалистът.

Дир.бг