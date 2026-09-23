Трима души са загинали при пътен инцидент днес на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на село Тулово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен минути след 11:00 часа. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила.

Става въпрос за челен сблъсък между два автомобила на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Снимки, публикувани на фейсбук профила й, показват, че от удара едната кола и излятяла от пътя, след което се е забила в канавка. Предните части на двете коли са напълно потрошени.

По неофициална информация до жестоката катастрофа се стигнало, след като в едната кола избухнал скандал между баща и син. Синът буквално изхвърлил по-възрастния мъж на пътя, след което дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в кола в насрещното платно. Загинал е на място, както и две жени от другия ударения автомбил, предаде Нова телевизия.

Заради катастрофата движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва.

На мястото се извършва оглед. Разследващите органи тепърва ще установяват точните причини и обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да използват въведените обходни маршрути.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция". Обходният маршрут е по общинският път Тулово - Мъглиж - път I-6 Мъглиж - Казанлък.

Дир.бг