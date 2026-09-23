"Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ", заявява лидерът на движението Делян Пеевски в писмена позиция, след като МВР шефът сезира данъчните за полетите му с частни самолети.

Той не уточнява какво има предвид, но посочва, че "оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство". "Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване", заявява Пеевски.

Той добавя, че се надява НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.

"Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи; периода, през който са извършени тези разходи; източника и произхода на средствата, с които са заплатени; наличните декларирани от депутата доходи за съответните данъчни периоди; както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи", обявиха днес от вътрешното министерство.

"Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа! Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата - пише още в позицията на Пеевски - Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!"

Според Пеевски в последните повече от 15 години той е най-проверяваният от всички възможни институции и служби политически лидер, "включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев".

Пеевски пита дали при Демерджиев МВР не е "просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия", като по думите му всичко случващо се до момента, доказвало това.

Dir.bg