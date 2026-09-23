16-годишно момиче е пострадало при падане от електрическа тротинетка, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

16-годишната и нейна приятелка на 14 години карали тротинетката по пешеходната алея на бул. “Славянски“ . Загубили контрол над управлението и паднали на асфалта.

16-годишното момиче е откарано за преглед в шуменската болница с хематоми по главата и фрактура на дясна темпорална кост. Няма опасност за живота ѝ. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ