16-годишно момиче е пострадало при падане от електрическа тротинетка, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.
16-годишната и нейна приятелка на 14 години карали тротинетката по пешеходната алея на бул. “Славянски“ . Загубили контрол над управлението и паднали на асфалта.
16-годишното момиче е откарано за преглед в шуменската болница с хематоми по главата и фрактура на дясна темпорална кост. Няма опасност за живота ѝ. Образувано е досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Досъдебно производство срещу кой? Тротинетката?
Анонимен
да махат тротинетки колела и мотори
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Сигнал
В квартал Боян Българанов има едно момченце което кара с бясна скорост,създава предпоставки да бъде блъснато,ако родителите му четат те обърнат внимание,всеки отгороен родител би проведл сериозна инструкция на детето си като се качи на такъв вид превозно средство,ако не успеят родителите конторлните органи да се задействат !