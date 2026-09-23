Твърди се, че принц Хари обмисля създаването на документален филм за майка си Даяна по повод 30-ата годишнина от смъртта ѝ догодина.

Съобщава се, че херцогът на Съсекс се е свързал с редица приятели и роднини на покойната принцеса, включително с нейния брат - граф Спенсър, относно участието им в евентуалната лента. Проектът все още не е потвърден, като се смята, че Хари преценява различни начини, с които да почете паметта и наследството на Даяна преди годишнината през август 2027 г.

Източник разкрива: "Херцогът е обсъждал редица възможни проекти за отбелязване на 30-ата годишнина от кончината на майка си Даяна, принцесата на Уелс. Нищо не е окончателно решено или потвърдено и той все още обмисля кой би бил най-значимият начин да почете наследството ѝ през тази важна годишнина."

Документалният филм вероятно ще бъде реализиран чрез компанията на Хари и Меган "Archewell Productions", която има многогодишно споразумение с Netflix за приоритетно разглеждане на техните филмови и телевизионни проекти, съобщава "Telegraph".

Идеята Хари да продуцира филм за Даяна идва в особено деликатен момент за кралското семейство, тъй като новите мемоари на чичо му за принцесата са във фокуса на общественото внимание. Книгата на граф Спенсър "Swan Song: Diana, My Sister" ("Лебедова песен: Даяна, моята сестра") излиза тази седмица и съдържа поредица от силно лични спомени за сестра му и живота ѝ в кралското семейство.

62-годишният граф заяви, че е искал да разкаже своята версия на събитията, вместо просто да се появи като интервюиран в поредната продукция за Даяна. Той твърди, че дни след смъртта на принцеса Даяна разгневеният принц Чарлз му казал: "Бъди спокоен, скоро ще я забравим".

Впоследствие от Двореца излязоха с необичайно изявление, в което се казва: "Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество си дава сметка, че болката от загубата на сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да промени спомените по начин, който остава неразбран за другите - дори и много години след такава загуба."

Спорът възникна покрай решението - на което братът на Даяна се противопоставил - принц Уилям и принц Хари (тогава на 15 и 12 години) да вървят в погребалното шествие на майка си. Графът разказва, че е настоявал пред тогавашния принц на Уелс, че Даяна не би искала малките ѝ синове да преживеят подобно публично изпитание.

Предвид момента, в който се случва това, планираният от Хари проект може да го постави в центъра на нова вълна от документални филми и книги за Даяна с наближаването на годишнината.

Дир.бг