За състоянието на българския футбол и най-вече това на мъжкия ни национален тим е изписано много и анализи се правят след всеки пореден провал, а най-показателното нещо за мястото на България в европейската футболна пирамида са очакванията преди старта на турнира Лига на нациите.

Надпреварата започва утре, а България е Лига "С" - третата по сила дивизия, където попадна в група с Исландия, Люксембург и Естония.

Отборите в групата ще играят по два пъти помежду си, като първите четири кръга ще се изиграят в следващите 20 дни, а последните два са насрочени за средата на ноември.

Група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония е такава, която на пръв поглед всеки мисли, че трябва да спечелим, но всъщност България не е нито фаворит да букмейкърите да го направи, нито на станалите все по-популярни сайтове за прогнози на база статистически анализи.

За фаворит в тази твърде скромна за стандартите на големия футбол група се смята Исландия, а след това идват отборите на България и Люксембург с минимални разлики помежду им, докато Естония е аутсайдер.

Разбира се, това са само предварителни прогнози без да е изигран нито един мач от групата, но самият факт, че България не е фаворит в тази кампания не говори добре за случващото се в родния футбол.

В процентно съотношение вероятността Исландия да спечели групата се оценява на 49.3%.

Това прави "викингите" сериозен фаворит в групата. Нещо, което не е изненада предвид факта, че исландските футболисти играят в по-сериозни отбори и първенства, а общата цена на настоящия състав е два пъти по-голяма от този на българския.

След това идват отборите на България и Люксембург, като вероятността родният тим да спечели групата се оценява на 21.8%, а тази за отбора на Великото херцогство е 20%.

Фактът, че България дори не е категоричен фаворит за второто място, а разликата с Люксембург е минимална, също няма как да не е притеснителен.

Виждаме го дори и в коефициентите за откриващия мач от турнира в събота, когато родният тим посреща именно Люксембург в Пловдив.

Коефициент от 2.30 за наша победа означава лек, но не и категоричен фаворит срещу национален тим, който доскоро бе в категорията "джуджета" и победите над него не се поставяха под въпрос.

Вече споменахме, че шансовете за първо място се оценяват на 21.8%, тези за второ място са 28.3%, за трето място 27.6%, а за срамното четвърто място, което официално ще ни прати при футболните джуджета е 22.4%.

Тоест според статистическите анализи и симулации е малко по-вероятно да завършим четвърти, отколкото първи.

Прогнозата е, че България ще спечели 7 точки в групата си, което е твърде малко за шест мача в компанията на тези съперници.

Разбира се, това са само прогнози на база статистика и компютърни симулации, които може доста сериозно да се разминат в действителността и да видим коренно различно подреждане в групата.

Тези прогнози в никакъв случай не означават, че България не може да спечели тази група, но пък показват, че с оглед представянето в последните години, то никой не очаква да го направим.

Дир.бг