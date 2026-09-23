Централната избирателна комисия изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
Жребият беше проведен публично и в присъствието на инициативни комитети и кандидат-президенти.
По волята на случайността сега действащият президент Илияна Йотова ще се яви в тандем с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев под номер 25, а опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получиха номер 4.
Номер 11 се падна на Костадин Костадинов и Петър Волгин, издигнати от "Възраждане".
Последният изтеглен по време на жребия Венцислав Ангелов - Чикагото, верен на себе си, се опита да смути тишината и реда в залата с емоционален изблик. На него се падна и последният номер - 27.
Пликовете с номерата, имената на кандидатите и на партиите и инициативните комитети бяха заредени в три отделни кутии. По жребий те бяха изтеглени от членове на ЦИК.
Въпреки че бяха регистрирани 28 кандидатски двойки, на финала останаха 27, защото едната отпадна. С Решение № 246-ПВР от 22 септември 2026 г. ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов - кандидат за президент, и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.
Ето и номерата, определени чрез жребия на двойките кандидати за президент и вицепрезидент:
№1 Георги Димов - Димитър Шивиков
№2 Росен Миленов - Иван Иванов
№3 Иванка Петкова - Панайот Кючуков
№4 Андрей Гюров - Георги Кандев
№5 Йордан Малджански - Валентин Асенов
№6 Камен Тасков - Галя Димитрова
№7 Нако Стефанов - Нина Петкова Ламбова
№8 Методи Бъчваров - Ленин Станоев
№9 Ивайло Симеонов - Косьо Стойчев
№10 Мария Колева - Валери Велковски
№11 Костадин Костадинов - Петър Волгин
№12 Александър Томов - Сергей Инджов
№13 Борис Анзов - Бранимир Мичев
№14 Румяна Ченалова - Георги Георгиев
№15 Лъчезар Аврамов - Ивайло Дражев
№16 Иво Лулчев - Стефан Попов
№17 Радостин Василев - Красимир Манов
№18 Иван Христанов - Стоянка Черкезова
№19 Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева
№20 Величка Георгиева - Росен Иванов
№21 Волен Сидеров - Славчо Велков
№22 Николай Ненчев - Цвета Кирилова
№23 Искра Йорданова - Стоян Руменов
№24 Пламен Пасков - Светозар Съев
№25 Илияна Йотова - Кирил Вълчев
№26 Боян Расате - Йордан Манасиев
№27 Венцислав Ангелов - Атанас Стефанов
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