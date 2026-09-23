Централната избирателна комисия изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Жребият беше проведен публично и в присъствието на инициативни комитети и кандидат-президенти.

По волята на случайността сега действащият президент Илияна Йотова ще се яви в тандем с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев под номер 25, а опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получиха номер 4.

Номер 11 се падна на Костадин Костадинов и Петър Волгин, издигнати от "Възраждане".

Последният изтеглен по време на жребия Венцислав Ангелов - Чикагото, верен на себе си, се опита да смути тишината и реда в залата с емоционален изблик. На него се падна и последният номер - 27.

Пликовете с номерата, имената на кандидатите и на партиите и инициативните комитети бяха заредени в три отделни кутии. По жребий те бяха изтеглени от членове на ЦИК.

Въпреки че бяха регистрирани 28 кандидатски двойки, на финала останаха 27, защото едната отпадна. С Решение № 246-ПВР от 22 септември 2026 г. ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов - кандидат за президент, и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.

Ето и номерата, определени чрез жребия на двойките кандидати за президент и вицепрезидент:

№1 Георги Димов - Димитър Шивиков

№2 Росен Миленов - Иван Иванов

№3 Иванка Петкова - Панайот Кючуков

№4 Андрей Гюров - Георги Кандев

№5 Йордан Малджански - Валентин Асенов

№6 Камен Тасков - Галя Димитрова

№7 Нако Стефанов - Нина Петкова Ламбова

№8 Методи Бъчваров - Ленин Станоев

№9 Ивайло Симеонов - Косьо Стойчев

№10 Мария Колева - Валери Велковски

№11 Костадин Костадинов - Петър Волгин

№12 Александър Томов - Сергей Инджов

№13 Борис Анзов - Бранимир Мичев

№14 Румяна Ченалова - Георги Георгиев

№15 Лъчезар Аврамов - Ивайло Дражев

№16 Иво Лулчев - Стефан Попов

№17 Радостин Василев - Красимир Манов

№18 Иван Христанов - Стоянка Черкезова

№19 Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева

№20 Величка Георгиева - Росен Иванов

№21 Волен Сидеров - Славчо Велков

№22 Николай Ненчев - Цвета Кирилова

№23 Искра Йорданова - Стоян Руменов

№24 Пламен Пасков - Светозар Съев

№25 Илияна Йотова - Кирил Вълчев

№26 Боян Расате - Йордан Манасиев

№27 Венцислав Ангелов - Атанас Стефанов

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