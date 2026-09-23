До 200 безпилотни таксита започват работа в София като част от план за изграждане на автономна транспортна мрежа. Volt Premium Taxi и американската компания Tensor обявиха партньорство, което предвижда внедряване на до 2000 роботаксита в България и региона.

"Поръчахме първите автономни роботаксита в партньорство с американската компания Tensor, които да добавим към нашата услуга в рамките на 2027-2028г.", съобщават от Volt.

Автомобилите на Tensor са проектирани за автономност от ниво 4. При тази технология превозното средство може да изпълнява всички задачи по управлението в определени условия и зони, без да е необходимо човек да контролира постоянно автомобила.

"Бъдещето на градския транспорт не е само електрическо, а автономно и достъпно денонощно", заяви основателят на Volt Оги Попов. По думите му въвеждането на автомобилите на Tensor в София е опит за създаване на нов модел за премиум транспорт без шофьор в Източна Европа.



Регулаторните рамки започват да се променят, а в идното десетилетие европейските градове може да се сдобият с десетки хиляди безпилотни автомобила

Според обявените планове автономните автомобили ще могат да работят 24 часа в денонощието. Volt ще изгради и управлява в София собствена инфраструктура за обслужване, поддръжка и техническа поддръжка на роботакситата.

Tensor е американска компания, която разработва технологии за автономно управление и физически AI системи. Нейният Robocar е създаден като автомобил с автономност от ниво 4 и разполага с резервирани системи за управление и изчислителна архитектура.

Компанията води разговори с управата на още 11 града в Европейския съюз, Обединеното кралство и Близкия изток за въвеждане на услугата

"Същата инженерна прецизност и технология, които правят Tensor Robocar подходящ за лична употреба, го правят подходящ и за търговски автопаркове", заяви главният изпълнителен директор на Tensor Джей Сяо.

В проекта са включени и технологични партньори като NVIDIA, Oracle и Arm, които според компаниите осигуряват хардуера и софтуера за изчислителната система на автомобилите.

Планът обаче все още не означава, че 200 безпилотни таксита ще започнат веднага да превозват пътници в София. Реалното въвеждане на услугата зависи от регулаторната рамка и необходимите разрешения. Правилата за автономните превозни средства на европейско и местно ниво все още се разработват. България обаче може да се превърне в една от отправните точки за разширяване на автономната таксиметрова мрежа към други пазари в региона.

Dir.bg