Ботев Пловдив и Локомотив София ще са съперници съответно на Волов-Шумен и Ботев Нови пазар, ако тимовете от Шуменско преминат предварителната фаза на турнира за купата на България.

Това определи жребият за надпреварата, теглен днес в София.

Преди да имат шанс да се изправят срещу отбори от Първа лига Волов=Шумен и Ботев Нови пазар трябва да преодолеят съперници от Втора лига.

Волов-Шумен посреща Черноморец Бургас, а Ботев Нови пазар – Вихрен Сандански във втория кръг на предварителната фаза на турнира за купа България.

Тези срещи ще се играят на 3 и 4 октомври.

Победителите от тях играят с тимовете от Първа лига в 1/16 финалите от надпреварата. Мачовете от тази фаза ще са на 13 и 14 октомври.

Втори предварителен кръг

Участват 36 отбора – 16 от Втора лига и 20 представители на зоналните съвети на БФС. Жребият ще определи 18 двойки. Победителите ще продължат към финалната фаза, а срещите са предвидени за 4 октомври.

Изтеглените двойки:

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец 1919 (Бургас)

ОФК Локомотив (Мездра) - Пирин 22 (Благоевград)

Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)

Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)

Родопа (Смолян) - Несебър (Несебър)

Черноморец (Балчик) - Етър ВТ (Велико Търново)

Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)

Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)

Крумовград - Спартак (Плевен)

Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)

Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Чавдар (Троян) - Марек 1915 (Дупница)

Оборище (Панагюрище) - Янтра 2019 (Габрово)

Балкан 1929 (Ботевград) - Фратрия (Бенковски, обл. Варна)

Спартак 1947 (Пловдив) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)

Първи кръг от финалната фаза (1/16-финали)

В този етап се включват 14 отбора от Първа лига и 18-те победители от втория предварителен кръг. Жребият ще определи 16 двойки, като вместо имената на все още неизвестните победители ще бъдат използвани съответните двойки от предварителния кръг. Мачовете са предвидени за 16–19 октомври.

Изтеглените двойки:

Черноморец (Балчик) / Етър ВТ (Велико Търново) - Спартак 1918 (Варна)

Национал (София) / Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)

Спартак 1947 (Пловдив) / Ботев 1937 (Ихтиман) - Арда 1924 (Кърджали)

Балкан 1929 (Ботевград) / Фратрия (Бенковски, обл. Варна) - Ботев (Враца)

Нефтохимик 1962 (Бургас) / Спортист 2009 (Своге) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Нови пазар) / Вихрен (Сандански) - Локомотив София 1929 (София)

Бенковски (Исперих) / Академик (Свищов) - Славия 1913 (София)

Оборище (Панагюрище) / Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Загорец (Нова Загора) / Рилски спортист 2011 (Самоков) - Дунав от Русе (Русе)

Миньор (Перник) / Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград)

Волов Шумен 2007 (Шумен) / Черноморец 1919 (Бургас) - Ботев (Пловдив)

Крумовград / Спартак (Плевен) - Левски (София)

Чавдар (Троян) / Марек 1915 (Дупница) - Черно море (Варна)

Родопа (Смолян) / Несебър (Несебър) - ЦСКА (София)

ОФК Локомотив (Мездра) / Пирин 22 (Благоевград) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) / Хебър 1918 (Пазарджик)

Беласица (Петрич) / Добруджа 1919 (Добрич) - Бдин 1923 (Видин) / Монтана 1921 (Монтана)

ШУМ.БГ