Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини бе официално представен като старши треньор на италианския женски Веро Волей за сезон 2026/27 година.

Италианският специалист пристигна в Милано непосредствено след отпадането на националния ни тим от Евроволей 2026. То стана факт във вторник след изненадващата и болезнена загуба от Германия на осминафиналите с 2:3 гейма.

Селекционерът ни бе посрещнат снощи още на летището с клубния шал на Веро Волей, а днес бе представен официално.

Назначението на 54-годишния специалист бе договорено още през август, като до момента подготовката се водеше от неговите помощници.

Това е съвсем нова страница в богатата кариера за Бленджини, който за първи път в кариерата си поема женски клубен тим.

"Исках предизвикателство. Нещо, което да ме изкара от зоната ми на комфорт", коментира решението си да приеме това предложение наставникът на България.

Той ще съвместява длъжността в Милано с поста си начело на нашите, с които има договор до 2028 година.

Dir.bg