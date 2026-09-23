Руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Ню Йорк с американския си колега Марко Рубио, предаде Ройтерс.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. Снимка, показваща ръкостискането на двамата първи дипломати, беше публикувана днес от говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова.

Срещата се провежда в хотел "Лоте Ню Йорк Палас", където двамата ръководители на външнополитическите ведомства се срещнаха и преди година.

Разговорът е бил закрит, без публично обявени резултати.

"Интерфакс" отбелязва, че това е петият разговор между Лавров и Рубио от 2025 г. насам. Предишните им срещи са били в Рияд, Куала Лумпур, Ню Йорк и Манила. Самата среща в Ню Йорк е продължила около 52 минути.

Около хотела е установен периметър за сигурност, охраняван от служители на Полицейското управление на Ню Йорк, Министерството на вътрешната сигурност и Тайните служби на САЩ.

Разговорът с Рубио е първата точка в програмата на Лавров в Ню Йорк, където той има планирани множество двустранни и многостранни срещи в рамките на Общото събрание на ООН, отбелязва Газета.ру.

Обявявайки предстоящите разговори, руският министър отбеляза, че по-рано Рубио е заявил, че САЩ не могат да действат като посредник, тъй като недвусмислено са на страната на Украйна, но по-късно е казал, че само Вашингтон може да изиграе посредническа роля в преговорите между Русия и Украйна и че в момента търси "нови идеи". Според Лавров той възнамерява да използва срещата, за да "разбере какво мисли Държавният департамент по този въпрос", отбелязва РБК.

В изказване по телевизия Фокс нюз преди преговорите Рубио заяви, че САЩ ще се стремят към взаимно спиране на руските и украинските удари по енергийната инфраструктура. Американският дипломат добави, че подобно споразумение би било "идеален изход".

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп същия ден, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е отворен за всякакъв формат на енергийно примирие.

Становището на Кремъл за мирни преговори с Украйна остава непроменено

Непосредствено преди срещата между Лавров и Рубио Кремъл даде сигнал, че позицията му по отношение на мирните преговори с Украйна не се е променила.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че към момента няма предпоставки за преминаване към мирен преговорен процес, макар Москва да остава отворена за разговори. По думите му няма конкретни планове за среща на високо равнище между представители на Русия, САЩ или Украйна за обсъждане на потенциално мирно споразумение.

Песков каза още, че позицията на Москва относно евентуална среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски също не се е променила. Той повтори руската позиция, че Зеленски може да посети Москва.

"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.

Украинските власти от своя страна многократно са заявявали, че среща между двамата президенти в Москва е неприемлива и са предлагали за преки преговори неутрална държава.

Рубио вече заяви, че между Русия и Украйна няма постигнато споразумение за прекратяване на огъня, като според него нито една от двете страни няма да постигне решителна военна победа. Той посочи, че САЩ продължават да работят за договорено политическо решение на конфликта.

Путин представи изборите като подкрепа за властта и СВО

На този фон руският президент Владимир Путин заяви, че активното участие на гражданите в парламентарните избори от 18 до 20 септември показва подкрепа за политиката на руските власти и действията на страната във войната.

"Искаха да ни попречат, да провалят тези избори, за което свидетелстват постоянните опити да се пробие противовъздушната отбрана на Москва и други региони. Опашките пред избирателните секции обаче сочат, че да се сплаши Русия е невъзможно", каза Путин по време на заседание на правителството, цитиран от ТАСС.

"Не се съмнявам, че целите, които сме си поставили в рамките на специалната военна операция (СВО) се бъдат постигнати", добави той.

Почти окончателните резултати показаха убедително представяне на управляващата партия "Единна Русия", която запазва мнозинството си в Държавната дума. Вотът се проведе в условия на силно ограничена политическа конкуренция, като редица кандидати, противопоставящи се на войната, не бяха допуснати до участие.

Dir.bg