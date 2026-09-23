До напрежение се стигна пред сградата на Столична община тази вечер по време на протест за оставката на кмета Васил Терзиев и сваляне на украинското знаме от фасадата на кметството.

Демонстрацията предизвика и контрапротест, а плътен кордон полицаи застана помежду им, за да раздели двете групи демонстранти и да не се стигне до физически сблъсък. Движението на улицата беше спряно.

Протестът за оставката на кмета е под надслов "Да свалим чуждото знаме! Оставка на Терзиев!" и беше организиран през социалните мрежи.

Един от основните поводи за недоволството е поставянето на украинското знаме на сградата на Столична община, както и даренията, които е правил Васил Терзиев на групата от "Петрохан".

До ескалация на протеста се стигна още в първите минути, тъй като някои демонстранти искаха да свалят украинското знаме.

Едната група протестиращи, предвождана от Недялко Недялков и Страхил Ангелов и Движение "23 септември", се изправи срещу другата група контрапротестиращи, начело с Манол Глишев.

Недялков и Глишев разменяха обидни реплики и закани един към друг, а множество униформени застанаха между двете групи, за да ги разделят.

Протестиращите срещу кмета бяха изтласкани на отсрещния тротоар до църквата "Св. София", докато противниците им застанаха на паважа, досами входа на общината на "Московска" 33, за да бранят знамето на Украйна.

Групата, която поиска да бъде свалено, скандираше "педофили" и издигна транспарант "Тук не е Петрохан". Множеството викаше "Оставка" и "Тук не е Киев".

Защитници на украинското знаме и оставането му на балкона на кмета до българското и европейското пък извадиха червен флаг със сърп и чук и го стъпкаха, като заявиха, че "парцали" като руски и съветски знамена нямат място у нас.

Те се изправиха да бранят украинския флаг и заявиха, че мястото му е до българския и европейския.

В обръщение в социалната мрежа Манол Глишев се закани, че съвсем скоро улица "Московска" 33, ще се казва "Киевска" 17.

"Нямам нищо против да свалят кмета, но украинското знаме няма да свалят. Тая няма да мине", зарече се Глишев, който беше и инициатор на първите протести срещу кабинета "Радев".

Самият Васил Терзиев заяви още преди демонстрацията, че протестиращите са "добре дошли", като подчерта правото на гражданите да протестират.

Dir.bg