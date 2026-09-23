Украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери да продължат да възпрепятстват финансовите постъпления и военната машина на Русия. Той се обърна към Общото събрание на ООН с думите, че "руските финансови приходи трябва да останат мишена и занапред", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Когато някой дава още пари на Русия чрез търговия, той ѝ дава повече време да води война. И точно затова настояваме търговията с агресора да бъде ограничена и точно затова изгаряме самите руски приходи", каза той в реч на английски в Общото събрание.

По програма редът на Русия да се обърне към Събранието ще дойде в събота.

Руският президент Владимир Путин не участва в годишната сесия на ООН от години и вместо това изпраща външния министър Сергей Лавров. По-рано днес Лавров каза пред Съвета за сигурност на ООН, че Русия е готова да преговаря за траен мир, но не и за "пауза" във войната. Той заяви, че подобна пауза ще осигри време на Украйна и поддържниците ѝ да натрупат още оръжие.

По оценки на западни анализатори дотук във войната Москва е загубила над 500 000 войници, а военните загуби на Украйна са над 500 000, от които загиналите са около 140 000. Нито една от двете страни не огласява данни за загубите си.

Последствията от войната засегнаха целия свят заради възникналите проблеми с доставките на горива, торове и зърно - но и заради геополитиката, тъй като задълбочи още повече противоречията между Русия и Запада.

При настанилия се още от миналата година като цяло застой на фронта в Южна и Източна Украйна Русия и Украйна засилиха далекобойните атаки с дронове и ракети.

Над 50 държави в ООН пък призоваха Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори, съобщи Укринформ.

Това се посочва в съвместна декларация, разпространена преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

В документа се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.

В декларацията се изразява "дълбока загриженост" от ескалацията на руските нападения срещу цивилното население и инфраструктурата на Украйна, които според ООН са довели до рекордно голям брой жертви през последните месеци.

"Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население", се посочва в документа.

Дир.бг