Финландия изхвърли Италия по сензационен начин от европейското първенство по волейбол след луда драма в последния четвъртфинал от турнира. Суоми надигра актуалния световен шампион в неговия дом - залата в Торино, като го победи с 3:2.

Мачът бе изключително емоционален и пълен с обрати, продължил 2 часа и 15 минути, а главен съдия бе българинът Атанас Върбанов.

Началото не предвещаваше шокиращата за домакините развръзка. Те спечелиха първия гейм с 25-21, а във втория за дълги периоди поддържаха аванс от две точки. Но в края на тази част Финландия се вдигна и поведе - 23-22.

Последваха драматични разигравания и маратонски завършек, а гостите спечелиха с 28-26.

Последва най-странният от петте гейма, в който финландците тръгнаха с 10-3, а при 21-14 първенецът на планетата бе развял бялата кърпа. 26-16 и 2:1 за Финландия.

Италия, разбира се, не се отказа. Подкрепяни и от пълната зала, домакините убедително затвориха четвъртия гейм при 25-20 и вкараха мача в тайбрек. И бе ясно, че вече имат психологическо предимство, освен очакваната разлика в класите.

Но там се случиха удивителни неща. Италия водеше с 5-2 и с 11-8, като мачът изглеждаше решен. Но финландците не се отказаха. Ас на Лука Мартила изравни при 12-12, а това сякаш тотално нокаутира домакините. 15-12 и шок за залата. И за цяла волейболна Европа!

Йонас Йокела завърши с 28 точки за победителите, а Мартила добави 22. Тези двамата бяха в основата на паметната победа на Финландия. Юри Романо отвърна с 20 за световния шампион, но разочарованието за Италия е огромно.

Отборът бе считан за един от двата големи фаворита за титлата, редом с Полша.

Полуфиналите са в петък в Милано:

18:00 Словения - Полша

22:00 Финландия - Франция.

Финалът и мачът за трето място са в събота.

Dir.bg