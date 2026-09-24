Американският президент наруши 64-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер Си Дзинпин във военната база "Андрюс" в Мериленд. Така Доналд Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристига на тридневно посещение в САЩ.

Традицията е спазвана от Белия дом от 1962 г. насам, припомни новинарският канал "Фокс нюз".

Самолетът на Си се приземи на полосата на военновъздушната база "Андрюс". Тръмп го чакаше там, което бе оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение, отбелязват агенциите.

В чест на китайския лидер бе строен почетен караул, а на линия бяха и няколко изтребителя, отбелязва АФП.

Първата дама Мелания Тръмп съпровождаше президента и лично, на място приветства съпругата на Си - Пън Лиюан. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристига на тридневна визита.

От своя страна китайският президент Си Цзинпин призова за сътрудничество със САЩ в изявление, разпространено от китайската новинарска агенция Синхуа след пристигането му във Вашингтон.

Си ще бъде на тридневна визита в САЩ по покана на Тръмп, като за по-късно днес е насрочена официалната среща на двамата в Белия дом.

"Нашите две страни трябва да бъдат партньори, а не съперници", казва китайският лидер в изявлението, добавяйки, че "китайският и американският народ отдавна се радват на приятелски контакти, като интересите им са тясно преплетени", посочва още китайският лидер, цитиран от БТА.

Лидерът на Китай посочи два национални лозунга - за "великото възраждане на Китай" и "Да направим Америка отново велика", като изрази мнение, че тези две цели могат да вървят ръка за ръка.

Си заяви, че няма търпение да контактува с хора с всякакви житейски пътища в САЩ, за да задълбочи приятелството.

Очаква се визитата да бъде изключително помпозна и тържествена като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп беше посрещнат в Китай през месец май тази година. Тя идва в момент на напрежение между САЩ и Китай за търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван.

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На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които Илън Мъск.

"Очакваме положителни резултати. Важно е лидерите да се срещнат на четири очи - това изпраща сигнал както към правителствата, така и към компаниите и ни дава увереност, че търговията между САЩ и Китай ще продължи.", коментира Майкъл Харт, президент на Американската търговска камара в Китай.

Посещението на Си обаче предизвика напрежение в лагера на Републиканската партия на Тръмп.

Сенаторът Роджър Уикър заяви, че не е трябвало да го кани заради всички тревоги, свързани с Китай и посъветва американския президент да засегне темите за мащабното укрепване на китайските въоръжени сили и подкрепата на Пекин за Иран.

Дир.бг