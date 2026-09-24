С променен състав ще стартира в новото първенство при мъжете хандбалният „Шумен 61”.

Няколко играчи напуснаха тима. Опитният пивот Димитър Пламенов прекратява състезателна дейност. Екипа на варненския „Спартак” обличат Кирил Савов, Димитър Грозев, Любомир Пенков и вратарят Емилиян Стефанов, съобщи пресслужбата на клуба.

Ново попълнение в състава на „Шумен“ е гардът Росен Колев от бургаския „Фрегата”. Отборът ще бъде воден от треньора Костадин Семерджиев.

„На практика този сезон ще разчитаме основно на местни кадри. В първенството цели ще поставяме от мач на мач, защото отборът е много нов, има нужда от обиграване и стиковане. Ще се борим на всички фронтове срещу всички отбори”, заяви Костадин Семерджиев. Той уточни, че досегашният старши треньор Никола Карастоянов остава близо до клуба и при нужда ще помага, но няма да има толкова сериозни ангажименти.

Битката в А група започва този уикенд, като в първия кръг в неделя (27 септември) шуменци гостуват в Габрово на „Чардафон”. Първото домакинство на шуменци е на 3 октомври срещу „Спартак“ Варна.

ШУМ.БГ