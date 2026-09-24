Френският технологичен гигант Schneider Electric планира да придобие българската компания Shelly Group, станала известна и като първия български еднорог, като предлага по 70 евро за акция или за 1,2 млрд.евро. Това става ясно от съобщение на българското дружество чрез Българската фондова борса.

Shelly Group и SE 2026 A SAS, дъщерно дружество на Schneider Electric, са подписали инвестиционно споразумение във връзка с намерението на френската компания да отправи доброволно търгово предложение за всички акции на Shelly Group.

Условието е Schneider Electric да успее да придобие най-малко 95% от капитала на българската компания след приключването на предложението и получаването на необходимите регулаторни разрешения. Този праг е важен, тъй като при придобиване на над 95% от акциите Schneider Electric ще може да предприеме последващо задължително изкупуване на останалите акции и да поиска отписването на Shelly Group от регистъра на публичните дружества.

Съветът на директорите на Shelly Group вече е изразил предварително становище, че предложението при цена от 70 евро на акция би било в интерес на компанията, нейните акционери, служители и други заинтересовани страни.

Постигнато е и споразумение с основателите на Shelly Group Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които притежават съответно 29% и 28% от капитала на компанията. Очаква се Димитров да реинвестира част от получените средства съвместно със Schneider Electric за период от 3 години.

Самото търгово предложение обаче все още не е направено. То трябва да бъде регистрирано в Комисията за финансов надзор (КФН), която ще го разгледа. Към момента няма регистрирано или публикувано след преглед от КФН търгово предложение за акциите на Shelly Group.

Окончателното приключване на сделката ще зависи от условията в официалния документ за търговото предложение, получаването на всички необходими разрешения и достигането на минималния праг от 95%. При нормално протичане на процедурата сделката се очаква да бъде финализирана до края на 1-вото тримесечие на 2027 г.

Shelly Group е основана през 2003 г. в София. Компанията е известна с разработването и производството на устройства за умни домове и сгради, сред които Wi-Fi релета, измервателни уреди за енергия, сензори, умни ключове и бутони и термостати.

Продуктите на компанията са предназначени както за професионални инсталатори, така и за хора, които сами извършват подобрения в домовете си. Shelly залага на лесна интеграция със съществуващи системи и съвместимост с платформи като Alexa, Google Home, Apple HomeKit и Home Assistant.

През 2025 г. компанията, чиито акции се търгуват в София и Франкфурт, премина границата от 1 млрд. долара пазарна оценка, което я превърна в т.нар. компания еднорог. Това привлече вниманието на Schneider Electric, която също развива сериозен бизнес в областта на устройствата и технологиите за свързани сгради.

Dir.bg