Министърът на околната среда и водите наложи финансова корекция в максималния възможен размер по договора за изграждане на новата Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ на Шумен. Сумата, която МОСВ търси от бенефициента ВиК-Шумен, е 2,684 млн. евро – 25% от общата стойност на евро проекта.
Водоснабдителното дружество обжалва заповедта, става ясно от определение на Административния съд в Шумен.
Финансовата корекция е за „нарушение на правилата на ЗОП, което съставлява „нередност“.
Припомняме, че станцията бе построена от ДЗЗД „Кристална вода“, в което влизат софийската фирма „Абонато билд“ ЕООД и унгарската "Пуреко" ООД. Съоръжението влезе в експлоатация през март м.г.
Това е втори опит на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ да санкционира ВиК заради пречиствателната станция. Миналата година дружеството спечели на последна инстанция наложената през 2024 година финансова корекция, която също бе в максималния размер от 25%.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
НЕ ВиК а управителя лично да носи отговорност ! Защо ние да платим кражбите ?!
Анонимен
Решението на МОСВ се обжалва ! Съда има няколко инстанции !
Анонимен неграмотник
и кво означава сега тва сичкуту на човешки език? малко не можах да схвана ...
Анонимен
много грозна сграда, защо отсякоха боровете?
Cosqu Jamitee
Означава, че кражбите при строежа на пречиствателната станция ще ги платим ние данъкоплатците. Крадците ни лук яли, ни лук мирисали. Като няма съд и прокуратура така ще е.
Сс
Спокойно, абонатите на ВиК ще платим каквото трябва.
Анонимен
Преди година пак имаше корекция за избор на изпълнител при ЗОП,а сега за нередности при ЗОП,първата финансова корепция е спечелена в полза на ВИК,сега корепцията също се обжалва в съда и се очкава да се произнесе
ПОЯСНЕНИЕ : случаят е идентичен с предходния,следвайки съдебната практика и разивието ще е 1 към 1
Анонимен
А агент-хари,колко се хвалеше с тази пречиствателна станция,а тя представлява едно нищо,също като началника си самохвалко банкянски.