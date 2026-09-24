Министърът на околната среда и водите наложи финансова корекция в максималния възможен размер по договора за изграждане на новата Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ на Шумен. Сумата, която МОСВ търси от бенефициента ВиК-Шумен, е 2,684 млн. евро – 25% от общата стойност на евро проекта.

Водоснабдителното дружество обжалва заповедта, става ясно от определение на Административния съд в Шумен.

Финансовата корекция е за „нарушение на правилата на ЗОП, което съставлява „нередност“.

Припомняме, че станцията бе построена от ДЗЗД „Кристална вода“, в което влизат софийската фирма „Абонато билд“ ЕООД и унгарската "Пуреко" ООД. Съоръжението влезе в експлоатация през март м.г.

Това е втори опит на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ да санкционира ВиК заради пречиствателната станция. Миналата година дружеството спечели на последна инстанция наложената през 2024 година финансова корекция, която също бе в максималния размер от 25%.

ШУМ.БГ