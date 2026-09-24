Бившият изпълняващ функциите главен прокурор и ексшеф на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който от края на май е редови следовател, обяви, че подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиер Румен Радев, с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

Сарафов изразява несъгласие с изявления на министъра на правосъдието Николай Найденов, който заяви в края на миналата седмица, че в следователски кабинет се прави "прегрупиране" преди избора на нов състав на ВСС.

"Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. До мен достигнаха такива индикации. Сега дали това действително се е случило, няма как да знам, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания във ВСС, а не с убеждаване с неправомерни средства", заяви Найденов.

В откритото си писмо Сарафов контрира, че не той, а министърът провеждал прегрупиране. По думите му Найденов провеждал "своеобразен кастинг" на кандидатите за професионалната квота на ВСС със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на фирма "Ратола" в столичния квартал "Лозенец".

"По моя информация целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него. Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно "целуване на ръка", като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство", пише Сарафов. По думите му целта на министъра била да получи уверения за подкрепа на кандидатурата му за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия състав на съдебния съвет.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции, предаде БНР.

Дир.бг