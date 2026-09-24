Социалните услуги, които предоставя Община Шумен, вече разполагат и със съвременно медицинско оборудване. То е доставено по проекта за енергийна ефективност и модернизация на социалните услуги в община Шумен, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост. По него вече са инсталирани и работят фотоволтаични системи на 7 сгради, ползват се и два електромобила, които имат и зарядни станции.

Модернизирането на социалните услуги се допълни с 2 броя мобилни комплекта с модули за телемедицина и прегледи (включващи възможности за ЕКГ, пулсоксиметрия, спирометрия, измерване на температура, кръвно налягане, кръвна захар, хемоглобин и др., 2 броя автоматични външни дефибрилатори, 2 кислородни концентратори, десетки апарати за кръвно налягане (включително варианти със SIM свързаност за дистанционно следене).

Стойността на апаратурата е 29 000 евро.

„Техниката ще се използва многофункционално и ще е на разположение на всички хора в социалните центрове в общината и на тези, които ползват социални услуги. Ще бъде предоставена там, където е нужна в момента“, каза на пресконференция днес заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности Петранка Петрова.

ШУМ.БГ