Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури, в повечето места, ще бъдат между 8° и 13°, в отделни котловини малко по-ниски, в София – около 7°. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в северозападните райони до 24°-25° в Югоизточна България, в София – около 18°.

В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

НИМХ