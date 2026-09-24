Израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната на Общото събрание на ООН, за да произнесе речта си. Но още при появата му десетки дипломати напуснаха залата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха, "морални страхливци". Той каза, че Израел защитава много от страните, чиито делегати са напуснали сега залата.

Залата, която от началото на сутринта беше сравнително празна, постепенно се беше запълнила преди речта на израелския лидер. Палестинската делегация призова останалите делегации да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Призивът беше отправен в съобщение, изпратено до тях и видяно от АФП.

Нетаняху разкритикува страни като Франция и Великобритания, които критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизаторки, предаде Франс прес.

"Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отравят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие", каза Нетаняху и припомни, че техните колонии са се простирали из цялата планета.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли днес обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа.

Израел се защитава, подчерта Нетаняху в своето изказване по време на на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща (в Газа - бел. ред.) тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит.

"Израел води война на седем фронта, но има и осми - редица държави наливат милиарди долари за кампания на дезинформация срещу нас", изтъкна израелският премиер. Той отправи остри критики по адрес на политици, които обвиняват Израел в геноцид, като турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когото например обвини, че иска да сложи ръка на Сирия, и на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.

По повод изявленията на Ердоган в подкрепа на палестинците, Нетаняху подчерта, че Йерусалим е "вечна столица" на Израел.

Един ден иранският народ ще бъде свободен, изрази увереност израелският премиер. Той нарече режима в Техеран "смъртоносен".

Малко по-рано през деня пред централата на ООН в Ню Йорк имаше протест срещу израелския премиер, който заяви във вторник: "Ще кажа истината за нашите героични войници".

Преди него говори палестинският президент Махмуд Абас. Той направи своето обръщение чрез видеоконферентна връзка, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отказа да му издаде виза за втора поредна година.

"Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история", каза пред ООН Абас, като посочи продължаващата окупация на Западния бряг и войната в ивицата Газа.

Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация. И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси.

През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.

Дир.бг