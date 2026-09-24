За втори пореден сезон Апоел (Тел Авив) ще играе домакинските си мачове от Евролигата в София. А още първата среща в столицата ни не разочарова, след като израелците и Байерн (Мюнхен) изиграха истински трилър в "Арена 8888" в първия кръг от турнира, а срещата завърши с победа за германците с 86:84.

Апоел бе фаворит преди мача и в първата четвърт играеше според очакванията, повеждайки с 21:16 след 10 минути, но до почивката ролите се смениха и Байерн бе отборът, който водеше след втората част - 44:39.

Баварците продължиха да натискат след подновяването на играта, а съперниците им имаха проблеми в нападение и се сринаха в третата четвъртина, след която германците бяха напред с 68:57, а рано в последната десетка дойде и най-голямата им преднина - 75:57. Апоел не се даде и се върна в играта със серия от 14-0 за 75:71 пет минути преди сирената, след което дори стигна до обрат и поведе на два пъти в последните минути, ала Йоханес Фойтман отбеляза победната тройка за гостите за 86:84.

Андреас Обст поведе Байерн с 19 точки, а пък Йоханес Тиман добави 15, докато героят Фойтман се отчете с 10.

Дан Отуру с 20 и 12 борби бе №1 за Апоел.

Дир.бг