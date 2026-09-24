Новият сезон в Евролигата вече е в действие, а Александър Везенков е точно такъв, какъвто феновете са свикнали да го гледат - на отлично ниво.

Вече в ролята на шампиони на континента, българинът и съотборниците му потеглиха успешно към защитата на титлата, при това с победа в едно от традиционно най-трудните гостувания - на Баскония. "Червено-белите" спечелиха със 106:89 визитата си във Витория, столицата на Баската автономна област в Испания, показвайки отличен баскетбол още в откриващия мач за кампанията.

А вероятно няма да е изненада за когото и да е, че националът на България бе най-добър. Везенков, носителят на наградата за "Най-полезен играч" на отминалия сезон в турниар даде заявка за поредна силна година, след като се развихри с 22 точки и със сигурност ще бъде сред фаворитите за №1 още на първия кръг.

Дебют за Олимпиакос направи и друг национал на страната ни - натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър, започнал редом до Везенков в титулярните пет.

Сашо влетя ударно в мача, като само в първата четвърт вкара 10 точки без пропуски в стрелбата, а Олимпиакос поведе с 36:29, още в началото на втората част разликата удари двуцифрено измерение и в крайна сметка почивката дойде при 56:46. Нещата не се промениха в третата четвъртина, когато гърците поведоха с повече от 20, а заключителните 10 минути стартираха при 81:60, а стоте точки бяха преминати три минути и половина преди финалната сирена, прозвучала при 106:89.

Везенков бе №1 в мача със своите 22 точки за само 19 минути, а 4 борби плюс 1 асистенция и 8/9 за точки, 0/1 от тройката и 6/6 от наказателната линия му донесоха коефициент от 30 пункта - най-висок от двата тима.

Милър-Макинтайър вкара 2 точки и направи 5 асистенции, а Тайлър Дорси също завърши с 22 точки за победителите.

Тадас Седекерскис вкара 13 за домакините.

Дир.бг