Три златни и един сребърен медал спечели шуменката Каролина Николова на провелата се в Крайова, Румъния мастер Балканиада по лека атлетика.

Каролина Николова участва в четири старта и на всички завоюва призови места. Тя е първа на 400 м с време 1:11.25 минута, завърши втора на 800 м за 2:47.49 минути. Първа и места Николова взе и в смесена щафета 4 по 100 м и в Балканската щафета..

Каролина Николова започна да се подготвя усилено за Балканиада на закрито. Тя ще се проведе през месец март следващата година в Атина, Гърция, съобщиха от Филиал-Шумен на МУ-Варна, където Каролина Николова е преподавател.

ШУМ.БГ