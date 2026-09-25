Областният управител Георги Жеков атакува в Административния съд решението на Общинския съвет в Шумен за провеждане на местен референдум за терена на Тежкия полк. Така допитването няма да може да се проведе заедно с изборите за президент, тъй като не могат да бъдат спазени законовите срокове.

От публикуваното вчера на сайта на съда разпореждане става ясно, че в жалбата си областният управител не е обосновал наличието на правен интерес от отправеното искане за спиране на решението. Затова му е даден 7-дневен срок да изправи констатираната нередност.

Припомняме, че на 10 септември Общинският съвет взе решение да се организира местен референдум, на който гражданите на Шумен да отговорят на въпроса „Одобрявате ли строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.658.583 с площ 26543 кв.м с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 метра) /бившия „Тежък полк“/?

Още преди сесията кметската администрация разпространи становище, че допитването не може да се проведе заедно с президентските избори.

От пресслужбата на Областна администрация разпространиха мотивите на жалбата на областния управител. В нея се казва, че решението на Общинския съвет е взето в противоречие с разпоредби на Изборния кодекс и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и в тази връзка е незаконосъобразно.

Оттам напомнят и за решение на Централната избирателна комисия от 4 септември т.г., с което не се допусна произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и частични местни избори в различни населени места при обединяване на изборните производства.

ШУМ.БГ