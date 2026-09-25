Областният управител Георги Жеков атакува в Административния съд решението на Общинския съвет в Шумен за провеждане на местен референдум за терена на Тежкия полк. Така допитването няма да може да се проведе заедно с изборите за президент, тъй като не могат да бъдат спазени законовите срокове.
От публикуваното вчера на сайта на съда разпореждане става ясно, че в жалбата си областният управител не е обосновал наличието на правен интерес от отправеното искане за спиране на решението. Затова му е даден 7-дневен срок да изправи констатираната нередност.
Припомняме, че на 10 септември Общинският съвет взе решение да се организира местен референдум, на който гражданите на Шумен да отговорят на въпроса „Одобрявате ли строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.658.583 с площ 26543 кв.м с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 метра) /бившия „Тежък полк“/?
Още преди сесията кметската администрация разпространи становище, че допитването не може да се проведе заедно с президентските избори.
От пресслужбата на Областна администрация разпространиха мотивите на жалбата на областния управител. В нея се казва, че решението на Общинския съвет е взето в противоречие с разпоредби на Изборния кодекс и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и в тази връзка е незаконосъобразно.
Оттам напомнят и за решение на Централната избирателна комисия от 4 септември т.г., с което не се допусна произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и частични местни избори в различни населени места при обединяване на изборните производства.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Този Жеков голям играч излезе,браво на него личи си тясната връзка между него и приближените на кмета.
Анонимен
Явно ще лапа от далаверата. Предлагам гражданите да му дадем друго ...... Нека излезем на протест !
Анонимен
То и без това референдума щеше да е невалиден. Инициаторите не им ли идва на ума, че хората от Макак, Тракийския и Дивдядово тази тема изобщо не ги вълнува.
Заради 20 глупака в общинския съвет, на вятъра щяха да отидат 300 000 евро.
експерт
В квартал определен за парк не може да има жил.блокове, големи магазини с асфалтирани паркинги без едно дърво, затвори. Допускат се само спортни и детски площадки и ресторанти до 10% застроена площ.
Анонимен
Маи доста маймуни има на клона за голямото лапане :)
Анонимен
Истината е следната => Прогресивна България се конторолира от хора на БСП(които са точно по далаверите с военните имоти),подкрепяни от фракцията на ГЕРБ(които имат ефинитет към жилищно строителсто) и не на последно място ДПС(които имат по-малки дивиденти от всичко което се случва)
има една приказка "Със стари ... нов бардак не става" и още една народна мъдрост "Кучетата си лаят,Кревана сивърви"
Анонимен
С Указ 169 от 28.05.26г на президената Илияна Йотова за съветник по регионалната и социална политика е назначена Свилена Иванова(Жена на наш съгражданин обичан политик от многомандатен избирателен район Русе Иван Валентинов Иванов - Шошо бивш министър при Шиши и Боко)
Анонимен
25.09.2026 11:01 Щеш не щеш,Дивдядово,Тракийският,Макак,Мътница са в географските и произтичаците от всичко това граници на града,само да се чуди човек,що за ерархия е това,държавата да се намесва в работата на избран мажоритерен кмет,какъвто и да е той,кой,чии интереси всъщност защитава,защо тогава изобщо има местни избори!
Анонимен
ПП йерархия,че много специалисти по ортография тука.