Общинският съвет даде зелена светлина за провеждане на местен референдум за бъдещето на терена на Тежкия полк в Шумен. Той ще бъде заедно с първия тур на изборите за президент – 25 октомври.

Въпросът, на който трябва да отговорят шуменци, е „Одобрявате ли строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.658.583 с площ 26543 кв.м с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 метра) /бившия „Тежък полк“/?

До него се стигна по предложение на 12 общински съветници от няколко политически сили, които са несъгласни с идеята на кметската администрация на терена да се построят два жилищни блока за нуждите на общината.

На днешното заседание на Общинския съвет допитването бе подкрепено от 21 съветници. 12 от „БСП за България“, ПП-ДБ и независими натиснаха бутона „въздържал се“, а нито един – „против“.

Дебатът по точката продължи повече от два часа, като бяха отправени обвинения към кмета, че не стои зад думите си от предизборната кампания, че Тежкият полк ще стане парк и на практика е излъгал избирателите. Общинският съветник Петър Петров пусна и записи от изказвания на кмета Христо Христов, в които той говори както за парк, така и за жилища за социални цели.

По време на дискусията бе повдигнат и въпросът за строежа на детска ясла за деца със специални потребности на терена, като от администрацията на кмета заявиха, че тя няма да бъде там, а се търси друго място.

Кметът Христо Христов бе категоричен по време на дебатите, че теренът на Тежкия полк ще е с предназначение за парк и спортни дейности. Стана ясно, че с негова заповед от 4 септември има промяна на подробния устройствен план (ПУП) за Тежкия полк. Обособени са два имота. Единият е с площ от 30 декара и за парк и спортни дейности. Другият имот е около 2 декара - предвиден за изграждане на общински жилища за настаняване на висококвалифицирани специалисти.

Зам.-кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова заяви, че е направена калкулация на стойността на местния референдум. При сформиране на 101 секции на територията на град Шумен само за заплати на членовете им ще отидат 189 хил. евро от парите на данъкоплатците. Отделно за печат на бюлетини, изборни книжа, логистика са необходими над 100 хил. евро, като общата сметка достига приблизително 300 хил. евро.

Юристът на Община Шумен Румен Въков заяви, че местно допитване на 25 октомври ще е незаконно, тъй като за да е на тази дата, той е трябвало да се обяви поне седмица преди днешния ден. Иван Йонков и Пламен Петков от БСП предложиха точката да се отложи с 3 месеца, за да се изчистят спорните моменти. Вносителите обаче не приеха предложението.

Така местният референдум бе гласувано да е заедно с първия тур на вота за президент. Трябва обаче той да бъде изпратен и одобрен от централната избирателна комисия.

ШУМ.БГ