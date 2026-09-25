Румъния предложи България също да премахне таксата за преминаване по Дунав мост при пътуване от Русе към Гюргево. Това съобщи за БТА държавният секретар в румънското Министерство на транспорта и инфраструктурата Хорациу Козма.

"Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево", заяви Козма.

От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по моста в посока от Гюргево към Русе. По думите на румънския държавен секретар действащите споразумения между двете страни позволяват подобна промяна и не е необходимо сключването на ново междуправителствено споразумение.

В сряда министърът на транспорта на Румъния Раду Мируца обяви, че от 1 октомври отпадат таксите за преминаване по 3 ключови моста над Дунав в страната. Сред тях е мостът при Гюргево-Русе, като премахването на таксата се отнася за движението от Румъния към България.

Без такса ще се преминава и по моста при Фетещ-Черна вода по магистралата към Черно море, както и по съоръжението при Джурджени-Ваду Ой, което свързва областите Мунтения и Добруджа.

Очаква се премахването на таксите да намали задръстванията при пунктовете за плащане, където през летните месеци и около празници често се образуват дълги колони от автомобили и камиони.

Румънските медии определят мярката като стъпка за улесняване на транспортните връзки и посочват, че тя може да подпомогне търговията и туризма между България и Румъния.

Дир.бг