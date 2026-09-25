България се изправя срещу Люксембург в първи двубой от турнира Лига на нациите, като това ще е поредна срещу между тези отбори в надпреварата.

И през есента на 2024-а родният тим се изправи срещу Люксембург в същата надпревара, като тогава срещата в Пловдив завърши при нулево реми, а България спечели във Великото херцогство с 1:0.

Сега дуелът помежду им отново е в Пловдив, утре от 19 часа, а смятаният някога за "джудже" тим на Люксембург идва у нас със състав, който не е с кой знае колко по-ниска стойност.

Повиканите от Александър Димитров футболисти, за които трябва да се предполага, че са най-добрите налични българи, са на обща стойност от 40,4 милиона евро.

Тези на Люксембург са на стойност от 31,18 милиона евро, като повече от половината цена на състава се акумулира от само един играч.

Това е звездата на тима Леандро Барейро, който е част от португалския гранд Бенфика.

Барейро не просто е част от Бенфика, а всъщност е със статута на титуляр в редиците на "орлите", а пазарната му стойност е 18 милиона евро, което го прави по-скъп от всеки наш играч.

В родните редици с най-висока стойност е Илия Груев с 12 милиона евро, като ще трябва да се върнем доста години назад във времето, за да видим българин с цена като тази на Барейро.

Подобно на повечето си съотборници в националния тим и той е с корени от португалски колонии като Кабо Верде и Ангола - страни със солидна диаспора в Люксембург, а футболният му път тръгва от школата на немския Майнц.

Там той изиграва над 150 мача преди да премине в Бенфика като свободен агент през 2024-а. За "орлите" той има 110 срещи.

Халфът без никакво съмнение е най-изявеният играч на Люксембург, а от останалите футболисти трябва да отличим едно добре познато име у нас.

Това е бившият бранител на ЦСКА Енес Махмутович, който към момента защитава цветовете на грузинския Батуми заедно с нашия национал Иван Турицов.

Енес Махмутович има 44 мача за ЦСКА, а ето и целия състав на Люксембург, с който играчите от Великото херцогство ще опитат да направят нов подвиг в Пловдив:

Вратари: Тиаго Перейра Кардосо (Лувиер, Белгия), Лукас Фокс (Бремер, Германия), Тим Кипс (Любек, Германия)

Защитници: Енес Махмутович и Дирк Карлсон (Батуми, Грузия), Вахид Селимович (Иберия, Грузия), Флориан Боне (Ханза Рощок, Германия), Лорен Янс (Беверен, Белгия), Марвин Мартинс (Лиепая, Латвия), Елдин Джогович (Магдебург, Германия), Ерик Вейга (Атерт Бисен)

Халфове: Леандро Барейро (Бенфика, Португалия), Томас Морейра (Бодрумспор, Турция), Данел Синани (Сампдория, Италия), Мигел Гонзалвеш (Фортуна Дюселдорф, Германия), Ензо Дуарте (Борусия Дортмунд II, Германия), Матиас Олесен (Сьондерийске, Дания), Оливие Тил (Кяеренг)

Нападатели: Хамза Кадамани (Метц, Франция), Айман Дардари (Рот-Вайс Есен, Германия), Венсан Тил (Манхайм, Германия), Тимоте Рупил (Хелзинборг, Швеция), Джейсън Видейра (Майнц II, Германия), Сеабастиен Тил (Диферданж), Омар Натами (УНА Щрасен)

Дир.бг