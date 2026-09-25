Пожарът в Бяла, при който загина 41-годишен непалски гражданин, е изпепелил напълно производствената база за изолационни материали на площ от 2 декара месец преди официално да заработи.

Сигналът за пламъците бе подаден около 14 часа, а местните власти обявиха бедствено положение. 9 екипа - на противопожарната служба, полицията и доброволните формирования, се включиха в гасенето.

Директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна старши комисар Стоян Стоянов съобщи на брифинг, че първи са повикани екипи от участъка в Бяла, след което и огнеборците от Долни Чифлик. Незабавно са изпратени и свободните екипи от Варна.

По думите на Стоянов пожарът е овладян, но продължава гасенето на локални огнища, тъй като има доста материали и суровини, които са натрупани в дълбочина и прогарят. Заради опасността за пожарникарите екипите не могат да влязат във вътрешността на сградата и работят по периметъра.

"Там, където няма опасност пожарникарите влязоха да гасят", посочи шефът на варненската пожарна. По думите му има пропадане на конструкцията на цеха в голяма част, а друга е доста компрометирана и в лошо състояние от високата температура.

"За съжаление има един загинал, който е служител на фирмата. Няма замърсяване на въздуха. Вятърът духа в обратна на населеното място посока. С областния управител на Варненска област задействахме системата BG-ALERT. Предупредени са гражданите да затворят прозорците и за всеки случай да не излизат навън", заяви кметът на Бяла Пеньо Ненов, цитиран от БНТ.

Причините за възникването на огъня предстои да бъдат установени.

"Собствениците са местни момчета от града. Трябваше след около месец складът да започне експлоатационна дейност и да открие нови работни места за града", добави Ненов.

Дир.бг