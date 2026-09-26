Китайският президент Си Цзинпин приключи тридневната си държавна визита във Вашингтон с чаена церемония и покана към американския президент Доналд Тръмп да направи ново посещение в Китай тази година, съобщиха световните агенции.

Двамата лидери със съпругите си Мелания и Пън Лиюен се срещнаха сутринта в Белия дом, където пиха чай в Червената стая.

След това посетиха Националния архив, за да видят исторически записи и документи, важни за отношенията между САЩ и Китай.

По време на чаената церемония Си Цзинпин посочи, че двамата лидери може да имат още две възможности да се срещнат до края на годината - на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), чийто домакин е Китай, и на срещата на Г-20 в Маями през декември.

"Каним президента и съпругата му да посетят Китай", заяви Си.

"Благодаря ви много, ще го направим. И ще разговаряме много", отговори Тръмп.

След посещението в архива китайският лидер и съпругата му бяха транспортирани до военновъздушната база "Андрюс", за да отпътуват от САЩ към родината си.

Си Цзинпин и Пън Лиюан пристигнаха в американската столица в сряда за тридневно държавно посещение, в чийто дневен ред важно място заеха търговските противоречия между двете световни сили.

Въпреки топлите думи, които двамата лидери си размениха публично, от срещите им досега произлязоха малко конкретни резултати. Очаква се в понеделник САЩ да оповестят повече подробности за евентуалния напредък по търговските спорове, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп посети Китай за последно през май.

Тазгодишната среща на върха на АТИС е насрочена за ноември в китайския град Шънджън. Руският президент Владимир Путин заяви, че възнамерява да присъства, което породи предположения за евентуална тристранна среща между Си, Тръмп и Путин. Подобна среща обаче не е официално потвърдена.

Миналата година Тръмп и Си се срещнаха в кулоарите на форума на АТИС в Южна Корея, където постигнаха по-широко търговско примирие.

Dir.bg