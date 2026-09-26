Зинедин Зидан съумя да започне престоя си като селекционер на Франция с победа, след като "петлите" надделяха с минималното 1:0 над Турция в гостуването си от първия кръг на груповата фаза от Лигата на нациите. За Зидан срещата имаше специално значение, тъй като това бе неговият дебют като селекционер на Франция. Той стана 11-ият наставник на националния отбор, който преди това е носил екипа на "петлите" като футболист.

Килиан Мбапе (54) откри резултата в началото на второто полувреме, но при отбелязването на попадението звездата на Реал Мадрид се контузи и бе принудително сменен малко след това.

От 88-ата минута домакините заиграха с човек по-малко, след като вратарят Урджан Чакър игра с ръка извън наказателното си поле.

До края на срещата домакините се опитаха да зарадват публиката в Коджаели с изравнителен гол.

Но всичко приключи в 87-ата минута. Тогава тимът на Винченцо Монтела остана с 10 души и напълно се предаде. Вратарят Уурджан Чакър игра с ръка извън наказателното поле в опит да спре излезлия сам срещу него Брадли Баркола. Първоначално реферът Феликс Цвайер не изгони стража, но след преглед на ВАР монитора му вдигна директен червен картон.

Французите след първия си мач в петото издание на турнира останаха на второто място във временното класиране на група 1. Това е така, защото в другия мач Белгия удария с 2:0 като гост Италия.

Дир.бг