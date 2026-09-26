Младежкият национален отбор на България постигна впечатляваща победа с 2:1 над Португалия в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

"Лъвчетата" изоставаха след почивката в Пазарджик, но стигнаха до пълен обрат с голове на Тодор Павлов и Александър Маринов, като попаденията паднаха в 87-ата и 91-ата минута.

Срещу съперник със звезди от Тотнъм, Челси и Рома българите преминаха през тежки моменти, оцеляха благодарение на великолепния Пламен Андреев и нанесоха ударите си точно когато Португалия вече виждаше победата. Гостите пристигнаха без загуба и без допуснат гол в квалификациите. Тръгнаха си с две попадения в мрежата и първо поражение, а България получи огромна награда за отказа си да се предаде.

Победата изкачи националите на третото място с 14 точки, само на една зад Чехия, която направи 1:1 с Азербайджан. Португалия води с 19 точки, а след България са Шотландия с 11, Азербайджан със 7 и Гибралтар без точка. След осем срещи "лъвчетата" имат четири победи, две равенства и две загуби при голова разлика 9:7.

Предстои гостуване на Чехия на 30 септември от 19:00 часа, което може да преобърне битката за второто място. България завършва срещу Шотландия у дома на 6 октомври от 19:30 часа.

Португалия ще приеме Гибралтар на 30 септември и Чехия на 6 октомври.

Дир.бг