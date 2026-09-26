В Киев тази нощ е бил ударен центърът за обработка на данни, осигуряващ работата на Starlink, съобщи руското министерство на отбраната. Ведомството съобщи и за нощни удари по редица обекти в Киев и област Одеса.

В Одеска се съобщава за поразяване на пристанищния пункт във Вилково, логистичния център "Новая почта" и автомобилния мост в Маяки. Пожари са пламнали след ударите в Одеска област. Повредени са над 10 сгради, хотелско-ресторантски комплекс и административни сгради на територията на предприятието. Местните групи в социалните мрежи съобщават, че в посока Маяки вече са се образували задръствания.

Освен това Министерството на отбраната на Русия съобщи за удар по товарен кораб във водите на Черно море.

Русия е изстреляла 173 безпилотни летателни апарата срещу Украйна тази нощ, съобщиха от Въздушните сили на Украйна, като допълниха, че 134 от тях са били свалени. "Фиксирани са попадания на средства за въздушно нападение на противника в 19 локации, както и падане на свалените (отломки) в 8 локации", се посочва в съобщението. Загинали са двама души.

Украинска атака с дронове се осъществява срещу Москва. Кметът на града Сергей Собянин съобщи сутринта, че са свалени 20 дрона, а атаката продължава.

Силите за противовъздушна отбрана са унищожили 645 украински безпилотни летателни апарата през нощта, съобщава Министерството на отбраната на Русия.

Дронове са били прехванати над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужска, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Тулска и Московска област, Краснодарски край, Ставрополски край, Република Крим, както и над акваториите на Черно и Азовско море.

Дир.бг