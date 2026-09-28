САЩ и Китай представиха подробни списъци със стоки, за които планират да намалят митата, като общата стойност на обхванатата търговия е около 30 млрд. долара от всяка страна. Мерките са част от опита на двете най-големи икономики в света да стабилизират търговските си отношения след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, съобщава "Блумбърг".

Списъкът с китайските стоки, които ще бъдат внасяни в САЩ при по-благоприятни условия, включва 77 позиции. Сред тях са фойерверки, домакински стоки, спортно оборудване и играчки.

Китай от своя страна е посочил 1619 американски стоки, за които се предвижда митническо облекчение. В списъка попадат месо, морски продукти, млечни изделия, зърнени култури, въглища, дървен материал и медицинско оборудване.

Очакваното намаляване на митата обхваща търговия за около 60 млрд. долара общо. Това е един от конкретните резултати от посещението на Си Дзинпин във Вашингтон миналата седмица, макар че представлява сравнително малка част от стокообмена между двете държави, който през миналата година е бил на стойност около 415 млрд. долара.

Двете страни са удължили и временното си търговско примирие до януари, докато продължават да търсят по-широко споразумение. Междувременно остават нерешени редица чувствителни въпроси, включително ограниченията върху износа и отношенията около Тайван. Затова търговията със стоки, които не се смятат за стратегически чувствителни, остава една от областите, в които Вашингтон и Пекин могат да постигнат допълнителни договорености.

Новината за митническите облекчения се отрази положително на акциите на някои китайски производители на домакински уреди. Книжата на Joyoung поскъпнаха с максимално допустимите 10% на борсата в Шънджън, а акциите на Bear Electric Appliance добавиха до 9,5%.

Китайското министерство на търговията съобщи, че намаляването на митата ще бъде извършено едновременно от двете страни след приключването на необходимите процедури според националното законодателство. "Това споразумение ще допринесе за по-нататъшното стабилизиране на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ и ще създаде благоприятни условия за износа на съответните продукти от Китай към САЩ", заяви ведомството.

Според китайската страна митата за около 90% от стоките, включени в реципрочното споразумение, ще бъдат намалени до нивата, прилагани към държавите с режим на най-облагодетелствана нация.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър определи избраните стоки като нечувствителни продукти, които могат да попаднат в по-благоприятен митнически режим. По думите му мерките ще улеснят достъпа на американски селскостопански продукти и медицински изделия до китайския пазар, като същевременно ще намалят бариерите пред вноса в САЩ на китайски домакински стоки и играчки. "Президентът Тръмп отваря по-добър достъп до пазара за около 30% от американския износ за Китай, като същевременно облагодетелства потребителите с внос от Китай на стоки за домакинството, играчки и други продукти, които САЩ обикновено не внасят от други държави", заяви Гриър.

Сред договорените стоки са и въглищата. Китай посочи, че митата върху вноса им от САЩ ще бъдат включени в рамковото споразумение, което се очаква да подкрепи китайските покупки през 2027 и 2028 г. По-рано Белият дом съобщи, че Пекин е поел ангажимент да закупи най-малко 10 млн. тона американски въглища през всяка от тези 2 години.

Предвижда се митата да бъдат намалени и за основни зърнени култури като пшеница, царевица и сорго. Това може да помогне на Китай да изпълни целта си за закупуване на американска земеделска продукция за поне 17 млрд. долара годишно до края на 2028 г. Тази сума е отделна от ангажимента за покупки на 25 млн. тона соя годишно.

Досега изпълнението на целта от 17 млрд. долара върви бавно, след като тя беше обявена от администрацията на Тръмп след предишната среща между двамата лидери през май. Търговците очакваха евентуалното намаляване на митата да стимулира нови покупки на американска земеделска продукция.

Земеделската търговия традиционно се разглежда като една от по-лесните области за договаряне между САЩ и Китай в сравнение с чувствителни теми като производството на чипове и изкуствения интелект. Китайското министерство на търговията съобщи още, че след срещата на Тръмп и Си ще бъде създадена нова работна група по селското стопанство между двете държави. Първото ѝ заседание е планирано за края на 2026 г.

Дир.бг