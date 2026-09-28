Американецът Брендън МакНълти спечели световната титла при мъжете в общия старт в шосейното колоездене.

Той измина 273,2-километровата дистанция от Бросар до Монреал за 6 часа, 17 минути и 4 секунди.

28-годишният МакНълти атакува 32 километра преди финала и умело успя да се защити от атаките на преследвачите в заключителната част на надпреварата, за да запише първата си победа през сезона и несъмнено най-голямата в кариерата.

Новият шампион наследява на световния трон съотборника си от "ОАЕ" - Тадей Погачар от Словения, който пропусна шампионата заради контузия.

Второто място на 13 секунди изоставане остана за австралиеца Майкъл Матюс, който се наложи във финален спринт над нидерландеца Матю ван дер Пул, който взе бронза, и американеца Куин Симънс, останал четвърти.

Брендън МакНълти е едва третият американец, който става световен шампион в общия старт при мъжете. За последно това стори Ланс Армстронг през далечната вече 1993 година. Преди него Грег Льомон триумфира на два пъти - през 1983 и 1989 година.

Дир.бг