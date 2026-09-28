Интериорът на съвременното жилище все по-рядко се изгражда около една конкретна мода. При ремонтите в Шумен се търсят решения, които изглеждат актуално, но едновременно с това използват разумно площта, улесняват поддръжката и могат да останат визуално убедителни години наред. Това е особено осезаемо при апартаментите, където всеки квадратен метър има значение.

Променят се цветовете, материалите и начинът, по който се възприемат вратите, осветлението и мебелите. Общата посока е към по-спокойни пространства с по-малко визуален шум, естествени текстури и детайли, които се вписват в архитектурата, вместо да се конкурират с нея.

Как се променя интериорът на новите и обновяваните жилища в Шумен?

Новото жилищно строителство в областта създава естествена среда за разпространение на по-съвременни решения. Според данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2025 г. в област Шумен са издадени разрешителни за 37 жилищни сгради с общо 306 жилища. Само спрямо предходното тримесечие броят на жилищата в разрешените проекти се увеличава със 159,3%.

Това не означава, че всяко ново жилище следва еднакъв стил. По-скоро се вижда промяна в очакванията на собствениците. Все повече хора започват проекта с цялостна концепция: разпределение, подови настилки, цветова палитра, осветление, мебели и врати се разглеждат като свързани решения.

Паралелно с новото строителство се обновяват и жилища от по-ранни периоди, където задачата е по-различна. Там често трябва да се компенсират тесни коридори, по-малки помещения и ограничения в съществуващото разпределение.

Затова една от най-практичните тенденции е визуалното опростяване на пространството. По-малко контрасти, по-чисти линии и внимателно подбрани материали могат да направят сравнително компактно жилище да изглежда значително по-подредено.

Защо топлите естествени цветове изместват студеното сиво?

Студеното сиво, което дълго време доминираше в модерните интериори, постепенно отстъпва място на по-топли неутрални тонове. Бежово, пясъчно, кремаво, таупе и приглушени земни нюанси се комбинират с дърво и текстил с отчетлива структура.

Причината не е само модна.

Топлите цветове обикновено взаимодействат по-меко с естествената светлина и създават по-уютно усещане в дневни и спални. Това е полезно и в помещения с ограничено изложение, където прекалено студената палитра може да направи интериора визуално по-суров.

При ремонт обаче не е нужно стените, подът и мебелите да бъдат в почти еднакви бежови оттенъци. По-интересен резултат се получава чрез разлика в текстурите: гладко боядисана стена, дървесен фурнир, матова мебелна повърхност, ленена материя или камък.

Така интериорът остава спокоен, без да бъде монотонен.

Как скритите линии променят ролята на вратите?

Една от най-ясните промени е отношението към самата врата. Традиционно тя се използва като отделен декоративен елемент – с видима каса, контрастен цвят или релефна повърхност. При по-минималистичните интериори логиката често е обратната: преходът между помещенията трябва да бъде максимално ненатрапчив.

Именно тук естествено се появява интересът към тапетните врати и други решения със скрита каса. При тях крилото може да бъде интегрирано визуално в стената чрез боя, тапет или подходяща декоративна облицовка.

Ефектът има особено практична стойност в коридор с няколко врати. Ако всички каси, крила и дръжки силно контрастират със стените, сравнително малкото пространство лесно става претрупано. Когато част от вратите се слеят с повърхността, стената изглежда по-цялостна.

Има обаче техническа особеност, която не бива да се пропуска. Скритите системи трябва да бъдат предвидени достатъчно рано в ремонта. Монтажът на касата, подготовката на стената и крайното покритие са свързани и трудно могат да бъдат добавени като последна декоративна идея.

Затова моделът се избира преди окончателното оформяне на отворите, дори самото крило да бъде монтирано по-късно.

Ще останат ли естественото дърво и релефните повърхности актуални?

Всичко подсказва, че интересът към естествено изглеждащите материали ще продължи, защото те изпълняват повече от декоративна функция. Дървесните текстури внасят визуална топлина в интериор, в който има много гладки мебели, стъкло и боядисани повърхности.

Това не означава непременно масивно дърво навсякъде. Съвременните интериори често използват фурнир, качествени дървесни декори, ламели или отделни акцентни панели.

Особено добре работи ограничената употреба. Например дървесен под и няколко мебели в близък тон могат да бъдат достатъчни. Ако към тях се добавят различни дървесни шарки върху врати, шкафове, тавани и стени, пространството бързо губи визуална яснота.

Същото важи за каменните текстури. Те се използват все по-често като акцент върху кухненски плотове, гръб, телевизионна стена или малка мебелна повърхност, вместо цялото жилище да бъде покрито с имитация на мрамор.

Защо осветлението става част от архитектурата, а не последен аксесоар?

При съвременните ремонти осветлението все по-често се планира едновременно с мебелите и таваните. Централният полилей вече рядко е единственият източник на светлина.

По-практична е комбинацията от няколко слоя: общо осветление, работна светлина и декоративно или акцентно осветление.

В кухнята например е нужно добро осветяване на работния плот. В дневната може да има по-силна светлина за ежедневни дейности и по-мека светлина вечер. LED профили в мебели или архитектурни ниши се използват не толкова за ефект, колкото за създаване на различни сценарии.

Тук обаче има лесна за допускане грешка – прекомерното използване на светлинни линии. Ако таванът, стените, шкафовете и первазите светят едновременно, резултатът може да изглежда по-скоро демонстративно, отколкото съвременно.

По-добрият подход е осветлението да подчертава архитектурата, а не да се превръща в основния визуален сюжет.

Как мебелите по поръчка решават проблемите на по-компактните жилища?

Мебелите до тавана и вградените системи за съхранение се използват все по-често по чисто практична причина – намаляват загубеното пространство.

Вместо самостоятелен шкаф, над който остава неизползвана зона, цялата стена може да бъде организирана като едно решение. Така се увеличава обемът за съхранение и едновременно намалява броят на отделните визуални елементи.

Това е особено подходящо за антрета, спални и кухни.

Тенденцията върви заедно с предпочитание към по-изчистени мебелни лица, скрити механизми и дръжки, които или липсват, или са минимално видими. Именно затова вратите със скрита каса се вписват добре в подобни проекти – стените, мебелите и преходите могат да следват една и съща визуална логика.

Отворената дневна все още ли е предпочитаното решение?

Кухнята, трапезарията и дневната продължават често да се обединяват, но има по-нюансиран подход към отворения план.

След години на максимално отворени пространства много собственици търсят начин отделните функции да бъдат частично разграничени. Причините са практични: шум при дистанционна работа, миризми от кухнята, телевизор, различен режим на членовете на домакинството.

Затова се използват стъклени прегради, плъзгащи системи, мебели като разделители или промени в осветлението и настилката.

Целта е помещението да запази усещането за простор, без всички дейности в него да се случват визуално и акустично на едно място.

Кои тенденции си струва да следвате при собствен ремонт?

Не всяка актуална идея е подходяща за всяко жилище. Преди да изберете конкретна тенденция, проверете дали тя решава реален проблем.

Ако коридорът е тесен и има четири врати, скритите каси могат да намалят визуалния шум. Ако жилището няма достатъчно места за съхранение, мебелите до тавана вероятно ще донесат повече стойност от декоративна облицовка. При помещение с малко естествена светлина топлата неутрална палитра може да бъде по-подходяща от тъмните модни тонове.

Добър ориентир е да разделите решенията на две групи: трудни за промяна и лесни за подмяна. Врати, под, електрическа инсталация и вградени мебели трябва да се избират с по-дълъг хоризонт. Цветът на стената, текстилът и част от декора могат да следват тенденциите по-свободно.

Как изглежда устойчивият съвременен интериор?

Най-убедителните жилища в Шумен вероятно няма да бъдат тези, които следват най-много тенденции, а тези, в които актуалните решения са подбрани според конкретното пространство.

Топлите тонове, естествените текстури, скритите преходи и интегрираните мебели имат обща посока – по-малко визуален шум и повече функционалност. Ако основните елементи бъдат планирани още преди началото на ремонта, интериорът може да изглежда съвременно и след като поредният моден цвят вече е сменен с друг.

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